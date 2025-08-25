Η Καλαμάτα υποδέχεται για 9η συνεχόμενη χρονιά τις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες, έναν καταξιωμένο θεσμό που έχει καθιερωθεί ως σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την κλασική μουσική στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Από τις 24 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, η πόλη μεταμορφώνεται σε ζωντανό κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, φιλοξενώντας διακεκριμένους μουσικούς και σολίστ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το φεστιβάλ προσφέρει συναυλίες και masterclasses υψηλού επιπέδου, αναδεικνύοντας φέτος, μέσα από μια πληθώρα τη σύζευξη διαφορετικών μουσικών ειδών και στιλ, την έννοια της ποικιλομορφίας. Ξεκινώντας από τη διαφοροποίηση μεταξύ γραπτών και προφορικών μουσικών παραδόσεων του Μεσαίωνα και φτάνοντας μέχρι τον διάλογο της pop και της avant-garde δημιουργίας των τελευταίων δεκαετιών, το φετινό πρόγραμμα αναζητεί τον διαχρονικό κοινό τόπο της ανθρώπινης δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Εν μέσω ενός κόσμου που φλέγεται, αυτός δεν μπορεί παρά να εντοπίζεται στην κοινή εμπειρία του να είσαι άνθρωπος, μια εμπειρία η οποία υπερβαίνει οποιεσδήποτε πολιτισμικές και ατομικές διαφορές.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο βιολοντσελίστας Jean-Guihen Queyras, ο βιολονίστας Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα, η μεσόφωνος Ema Nikolovska, το ντουέτο βιολοντσέλου και κρουστών των Hugo Rannou και Emil Kuyumcuyan, το φωνητικό σύνολο TRËI και το σύνολο βαλκανικής μουσικής TRI i DVE, το ελληνικό σύνολο μεσαιωνικής και αναγεννησιακής μουσικής Lycabettus καθώς και ένα κουαρτέτο από την ελληνική μοντέρνα τζαζ μουσική σκηνή.

Παράλληλα, προσφέρονται masterclasses σε πιάνο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, φωνητική και μουσική δωματίου. Τέλος, για πρώτη φορά διοργανώνεται από το φεστιβάλ Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών για την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ υπογράφουν η βιολοντσελίστρια Indira Rahmatulla, ο συνθέτης Στάθης Γυφτάκης και ο βιολοντσελίστας Δημήτρης Λάμπος. Από το 2017, το φεστιβάλ προωθεί τη δημιουργική σύμπραξη, την καλλιτεχνική ανταλλαγή και την εξέλιξη νέων ταλέντων, μέσα από την εκπαίδευση και τις ζωντανές μουσικές παραγωγές.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε χώρους όπως το Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης και το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική σκηνή). Το φεστιβάλ προάγει τη συνεργασία διαφορετικών γενεών και καταβολών, ενισχύοντας την παρουσία της μουσικής σε διάφορες τέχνες και θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές δημιουργίες.

Πρόγραμμα συναυλιών

Δευτέρα 25.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος: 10€, 5€

TRI i DVE: BALKAN O’CLOCK: Ένα μουσικό ταξίδι στα Βαλκάνια

Το πολυπολιτισμικό σύνολο TRI i DVE, με μέλη από την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και την Ιαπωνία, έχει έδρα τη Λοζάνη. Το όνομά του, που σημαίνει «τρία και δύο» στα βουλγαρικά, εκφράζει την ευελιξία του σχήματος να κινείται ανάμεσα σε ντουέτα, τρίο και κουιντέτα, αντλώντας έμπνευση από ασύμμετρους βαλκανικούς ρυθμούς. Με κλασική καταβολή, το σχήμα παντρεύει τη μουσική των Ρομά, του Κλέζμερ και των Βαλκανίων με παραδοσιακά όργανα και σύγχρονες συνθέσεις. Έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως το Vivacello Liestal και το Lavaux Classic, ενώ συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Nebojsa Zivkovic και ο Wynne Evans. Πρόσφατα παρουσίασε την πρεμιέρα του Images Balkaniques του Nathan Stornetta με την Kammerphilharmonie Graubünden και τη Sinfonietta de Lausanne.

Τρίτη 26.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος: 10€, 5€

LYCABETTUS ENSEMBLE: ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Γραπτές και προφορικές μουσικές παραδόσεις του Μεσαίωνα

Η Ειρήνη Μπιλίνη Μωραΐτη και η Αθανασία Τέλιου ερμηνεύουν μουσική του ευρωπαϊκού Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, καθώς και προφορικές παραδόσεις από τη Μεσόγειο. Το σύνολο ιδρύθηκε το 2021 στην Αθήνα και εξερευνά τις ιστορικές και πολιτισμικές συνδέσεις μεταξύ καταγεγραμμένης και προφορικής μουσικής παράδοσης.

Τετάρτη 27.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος ελεύθερη

1ος Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών: Τελικός Γύρος

Νέοι ταλαντούχοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα για σοπράνο, πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο. Συνοδός πιανίστας είναι η Lidiia Nochovska, απόφοιτος της Εθνικής Μουσικής Ακαδημίας Tchaikovsky του Κιέβου με διεθνείς σπουδές και εμπειρία σε σημαντικές μουσικές σκηνές.

Πέμπτη 28.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος ελεύθερη

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ: Μουσική για όλη την οικογένεια

Μουσική παράσταση για όλη την οικογένεια με το διάσημο έργο του Camille Saint-Saëns, που ζωντανεύει με χιούμορ και φαντασία τα ζώα μέσα από μουσικές εικόνες.

Παρασκευή 29.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ

Masterclass με τον Jean–Guihen Queyras

Jean-Guihen Queyras

Η περιέργεια, η ποικιλομορφία και η αφοσίωση στη μουσική χαρακτηρίζουν το έργο του Jean-Guihen Queyras. Με ταπεινότητα αναδεικνύει την ουσία της παρτιτούρας, ερμηνεύοντας παλαιά και σύγχρονη μουσική. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου Arcanto και μέλος του τρίο με Isabelle Faust και Alexander Melnikov. Έχει διακριθεί ως Artist in Residence σε σημαντικά φεστιβάλ και αίθουσες, ενώ η δισκογραφία του είναι εντυπωσιακή. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μουσικής του Φράιμπουργκ, καθώς και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του φεστιβάλ Rencontres Musicales de Haute-Provence.

Σάββατο 30.08.2025 Ι 20:30

Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης – Είσοδος ελεύθερη

QUEYRAS – NIKOLOVSKA – KADESHA

Έργα των Bach, Saariaho, Ravel και Villa-Lobos

Η συναυλία συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Jean-Guihen Queyras

Η περιέργεια, η ποικιλομορφία και η αφοσίωση στη μουσική χαρακτηρίζουν το έργο του Jean-Guihen Queyras. Με ταπεινότητα αναδεικνύει την ουσία της παρτιτούρας, ερμηνεύοντας παλαιά και σύγχρονη μουσική. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του κουαρτέτου Arcanto και μέλος του τρίο με Isabelle Faust και Alexander Melnikov. Έχει διακριθεί ως Artist in Residence σε σημαντικά φεστιβάλ και αίθουσες, ενώ η δισκογραφία του είναι εντυπωσιακή. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μουσικής του Φράιμπουργκ, καθώς και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του φεστιβάλ Rencontres Musicales de Haute-Provence.

Ema Nikolovska: Μεσόφωνος

Ξεκίνησε ως βιολονίστα και με έμφυτη μουσικότητα ενσαρκώνει «με αυτοπεποίθηση και αντίκτυπο» (Opera Today) μουσικούς και οπερατικούς ρόλους. Αποφοίτησε από το Διεθνές Στούντιο Όπερας της Deutsche Staatsoper Berlin, όπου το 2023 έκανε το ντεμπούτο της ως Οκτάβιαν στο «Der Rosenkavalier». Τη σεζόν 2023/24 εμφανίστηκε στην Canadian Opera Company («The Cunning Little Vixen») και στο Linbury Theatre της Royal Opera («Picture a Day Like This»). Πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στην Ιαπωνία τραγουδώντας άριες του Μότσαρτ με τη Συμφωνική Ορχήστρα NHK και τον Petr Popelka. Η Ema, ήδη καταξιωμένη ρεσιταλίστρια, έχει συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια με τους Martha Argerich, Sir András Schiff, Charles Richard-Hamelin και Sean Shibe.

Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα: Βιολονίστας

Έχει εμφανιστεί ως σολίστας σε όλη την Ευρώπη και είναι συνιδρυτής του βραβευμένου Trio Gaspard, μέλος του Κουαρτέτου Kelemen και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Caerus Chamber Ensemble. Γεννημένος στην Αθήνα, αλβανικής και ελληνικής καταγωγής, σπούδασε στη Musikhochschule Würzburg και στην Ακαδημία Kronberg.

Κυριακή, 31.08.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος: 10€, 5€

RANNOU – KUYUMCUYAN: DANCESUITE

Μια σύγχρονη… «χοροεσπερίδα» για τσέλο και κρουστά

Δευτέρα, 01.09.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ

Masterclass με τον Felix Froschhammer

Felix Froschhammer

Ο Γερμανός βιολονίστας σαγηνεύει το κοινό με τις ευρείες μουσικές ικανότητές του. Είναι πρώτο βιολί του casalQuartett και εξάρχων του Ensemble Symphonique Neuchâtel και της Sinfonietta de Lausanne. Ενεργός σολίστας, συμμετέχει στα σύνολα Ensemble Chaarts και Tri i Dve, με έμφαση στη μουσική των Βαλκανίων. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Salzburger Festspiele, το Φεστιβάλ Μπετόβεν (Βαρσοβία) και το Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Από το 2018 είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Festival du Jura (Ελβετία).

Τρίτη 02.09.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος: 10€, 5€

TRËİ: ONE’S FOR SORROW, TWO’S FOR JOY

Μοιρολογίστρες, μαίες, μάντισσες, μάγισσες: το σύνολο τραγουδά για τη δίωξη και την ενδυνάμωση και τιμά όλες τις γυναίκες που, εδώ και αιώνες, τραγουδούν για όσους διαβαίνουν τα κατώφλια της ζωής και του θανάτου.

Το σύνολο TRËİ ερμηνεύει φωνητική λαϊκή μουσική διαφόρων πολιτισμών καθώς και συνθέσεις των μελών του. Η αναζήτηση της ουσίας του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος είναι ένα θέμα που διατρέχει τη μουσική τους. Οι τρεις γυναίκες συνυφαίνουν τις αντιθέσεις τους και τιμάνε την ποικιλομορφία σε όλες τις μορφές της. Το TRËİ εδρεύει στη Βασιλεία και το όνομα του τρίο προέρχεται από τα ραιτορομανικά, το οποίο είναι ένα μειονοτικό γλωσσικό ιδίωμα των Άλπεων.

Τετάρτη, 03.09.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10€, 5€

NIKOLOVSKA – KNUTSON: LES BONNES CHANSONS

Η παράδοση του Λιντ σε Γερμανία, Γαλλία και Τσεχία

Πέμπτη, 04.09.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΙΝΤ ΚΑΙ ΑΡΙΑΣ

Εργαστήριο με τους Ema Nikolovska και Cole Knutson

Παρασκευή, 05.09.2025 Ι 20:30

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος Ελεύθερη

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΑΝΟΥ

Masterclasses με Hernán, Καντέσα και Μουζά

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) – Είσοδος 10€, 5 €

FROM FOOTPRINTS TO MILESTONES

Μοντέρνα τζαζ

Οι τέσσερις μουσικοί συναντήθηκαν στη σχολή Jazzart και, επηρεασμένοι από καλλιτέχνες όπως οι Miles Davis (δεύτερο κουιντέτο), Wayne Shorter, Sam Rivers, Paul Bley και Karin Krog, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το κουαρτέτο. Το σύνολο λειτουργεί ως πεδίο πειραματισμού, όπου συνδυάζονται αυτοσχεδιασμός, σύνθεση και ενορχήστρωση, απομακρυνόμενο από τη συμβατική παραστατικότητα και δίνοντας χώρο σε πιο αφαιρετικές, ελεύθερες μορφές έκφρασης.

Σοφία Μπράιλα: Τραγούδι

Gabriele Milozzi: Άλτο και σοπράνο σαξόφωνο

Σωτήρης Χούτος: Κιθάρα

Αρίωνας Γυφτάκης: Κοντραμπάσο