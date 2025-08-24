Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο al Masirah, που συνδέεται με τους Χούθι.

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters, οι επιθέσεις στόχευσαν περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων.

Τα ισραηλινά πλήγματα έγιναν μετά την επίθεση των Χούθι την Παρασκευή, όταν εκτόξευσαν ένα drone και έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Ισραήλ.