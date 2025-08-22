Ποιος θυμάται τον Ανδρέα Γεωργίου; Το ερώτημα αφορά τον επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ κατά την περίοδο 2010 – 2015, ο οποίος είχε μπει στο στόχαστρο όλων όσοι δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε η Ελλάδα στο Μνημόνιο.

Ο Γεωργίου αντιμετώπισε πολύχρονες δικαστικές διώξεις επειδή κατέγραψε τα ακριβή ελλείμματα που είχαν συσσωρευθεί την περίοδο πριν από το Μνημόνιο, κάτι που πολλοί δεν θέλουν να θυμούνται στη χώρα μας. Έλα, όμως, που τον θυμούνται στο εξωτερικό, όπως συνέβη αυτές τις μέρες που το site New York Times δημοσιεύει άρθρο του πρώην επικεφαλής της ελληνικής στατιστικής αρχής με τίτλο (σε ελεύθερη απόδοση): «Έχω δει τι συμβαίνει όταν μια χώρα παραποιεί τα δεδομένα. Αμερική πρόσεχε».

Παρόλο που το άρθρο αφορά τους αφορισμούς του Τραμπ κατά των στατιστικών στοιχείων των Ηνωμένων Πολιτείων -εξ ου και το «Αμερική πρόσεχε»-, ο Γεωργίου αναφέρεται στην ελληνική «περιπέτεια», για την οποία επισημαίνει ότι υπέστη «επτά ποινικές και αστικές δικαστικές υποθέσεις, μία εκ των οποίων παραμένει ανοιχτή».

«Γνωρίζω από εμπειρία τις ζημιές που προκαλούν οι επιθέσεις στα στατιστικά στοιχεία. Διοικούσα την εθνική στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας, την ΕΛΣΤΑΤ, από το 2010 έως το 2015 κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της χώρας», γράφει στο άρθρο και προσθέτει: «Σε αυτόν τον ρόλο, επέβλεψα την αναθεώρηση του χρονικά εσφαλμένου ελλείμματος και χρέους της κυβέρνησης για τα έτη από το 2006 έως το 2009, τα χρόνια πριν την κρίση, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2010. Οι αναθεωρημένοι, σωστοί αριθμοί αμφισβήτησαν το αφήγημα που διαδίδεται από τα περισσότερα πολιτικά κόμματα ότι η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας ήταν υπό έλεγχο και έτσι δεν προκάλεσε τις δυσκολίες της».

Διαβάζοντας το κείμενο του άρθρου δεν μπόρεσα να αποφύγω τον πειρασμό του συνειρμού των επισημάνσεων του με τις αμφισβητήσεις που εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα στοιχεία της Eurostat αναφορικά με τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που καταγράφονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο ισχυρισμός του Αδώνιδος ότι η Eurostat κάνει δημοσκοπήσεις που δεν είναι έγκυρες όσο είναι τα στοιχεία από την δήθεν αξιολόγηση που έκαναν οι πολίτες που νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία θυμίζει τη μνημειώδη ρήση σύμφωνα με την οποία «υπάρχουν τα ψέματα, τα μεγάλα ψέματα και οι στατιστικές».

***

Η διάψευση του Νικήτα άργησε τρεις εβδομάδες

Με ενδιαφέρον, αλλά και προβληματισμό άκουσα από τα χείλη του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη τη διάψευση της πολυήμερης φημολογίας σύμφωνα με την οποία στο τέλος Ιουλίου με διακομματική απόφαση χορηγήθηκε οριζόντια επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας σε όλους τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου.

Ο προβληματισμός σχετίζεται αφενός με τη χαρακτηριστική καθυστέρηση με την οποία έγινε η διάψευση και αφετέρου με τις διατυπώσεις που χρησιμοποίησε ο κ. Κακλαμάνης και οι οποίες -άγνωστο γιατί- δεν ήταν και τόσο κατηγορηματικά ξεκάθαρες.

Μιλώντας στο OPEN, ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι η επίμαχη διάταξη για την οποία έγινε μεγάλος θόρυβος στο Διαδίκτυο και εκφόθηκαν ανακοινώσεις από άλλους υπηρετούντες στο Δημόσιο, όπως οι εποχικοί πυροσβέστες, «είναι νόμος του 2015». Πρόσθεσε κάπως ακαταλαβίστικα ότι «είχε βγει ΚΥΑ και το 2024 αναθεωρήθηκε για το ποιες κατηγορίες στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνει. Και μέσα στον δημόσιο τομέα συμπεριέλαβε και τη Βουλή». Και κατέληξε λέγοντας ότι οι κατηγορίες των εργαζομένων που θα λάβουν το επίδομα είναι οι καθαρίστριες, οι νοσηλεύτριες (6-7) και οι εργάτες (περίπου 50-60).

Άμα είναι έτσι, σίγουρα δεν υπάρχει ζήτημα. Αλλά τότε γιατί δεν διευκρινίστηκε αυτό εξ αρχής;

Υ.Γ.: Α, κάτι τελευταίο: Έχει 60 εργάτες η Βουλή; Και ποιες ακριβώς εργασίες κάνουν;

***

Το… μαρτύριο των βουλευτών και τα «μαρτυρικά χωριά»

Μπορεί οι «γαλάζιοι» βουλευτές να… μαρτύρησαν από το «ξύλο» που έφαγαν, κυρίως για την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλες αυτές τις μέρες που βρέθηκαν στις περιφέρειες τους, αρκετοί εξ αυτών, ωστόσο, βρήκαν αφορμή για να δείξουν ότι εισακούγονται από την κυβέρνηση σε ένα Προεδρικό Διάταγμα που προώθησε στο ΦΕΚ ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Με το περί ου ο λόγος ΠΔ (υπ΄ αρ. 71) μια πόλη, η Καλαμπάκα, και 19 χωριά που εκτείνονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια προστέθηκαν στον ήδη μακρύ κατάλογο των τόπων που έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό «μαρτυρικά» επειδή «έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινες ζωές και σε υλικές ζημιές κατά την αντίσταση εναντίον των δυνάμεων κατοχής 1941-1944».

Όπως πληροφορούμαι, δεν ήταν λίγοι οι εκλεγόμενοι στις περιφέρειες, όπου ανήκουν τα χωριά που έλαβαν τον χαρακτηρισμό του «μαρτυρικού», κυβερνητικοί βουλευτές οι οποίοι με το Διάταγμα υπό μάλης εμφανίστηκαν στα καφενεία των χωριών διεκδικώντας μερίδιο από τη δόξα της ανακήρυξης.

Κάποιοι μίλησαν για «μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα», αλλά οι «γαλάζιοι» οι οποίοι εδώ και καιρό είναι στριμωγμένοι στο καναβάτσο, δεν δίνουν σημασία σε τέτοιες λεπτομέρειες.

***

Δύο εικόνες από τις εξορμήσεις στα καμένα Μαθαίνω πως τα πράγματα για την κυβέρνηση στην Αχαΐα δεν είναι καθόλου καλά μετά την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που έφθασε στα περίχωρα της Πάτρας. Η δημόσια επίπληξη του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη στον Κώστα Πελετίδη, μετέτρεψε τον δήμαρχο Πατρέων σε «θύμα» και οι πυρόπληκτοι υποδέχθηκαν τα κυβερνητικά κλιμάκια με πανό και διαμαρτυρίες. Αντιθέτως οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης έτυχαν καλής υποδοχής. Την Τετάρτη βέθηκε στην περιοχή για περιοδεία ο Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας που δεν έχασε την ευκαιρία να εκφράσει τη στήριξη στον Κώστα Πελετίδη που είναι… δικός του «κόκκινος» Δήμαρχος Αλλά και χθες Πέμπτή που έκανε τη δική του εξόρμηση στα καμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε στο πλάι τον… δικό του «πράσινο» δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο, συνομίλησε σε πολύ καλό κλίμα με τους πολίτες που συνάντησε.

***

Στο φουλ οι «πράσινες» μηχανές

Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη θα σας πω και κάτι που έμαθα από κορυφαίο στέλεχος που βρέθηκε σε ένα από τα τραπέζια που στήθηκαν την Πέμπτη στην Πάτρα μετά την επίσκεψη του προέδρου του ΠαΣοΚ.

Ο κομματικός μηχανισμός που δουλεύει σε υψηλές στροφές τον Αύγουστο, καθώς υπάρχει η επετειακή εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια η παρουσία του προέδρου του ΠαΣοΚ στις 13 του μηνός στη ΔΕΘ, θα συνεχίσει με την ίδια ένταση και το επόμενο διάστημα.

Όπως διέρρευσε, η περιφερειακή συνδιάσκεψη της Δυτικής Ελλάδας που είχε ακυρωθεί το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα στην Πάτρα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για το συνέδριο του κόμματος.

Καλά ακούγονται όλα αυτά, πλην όμως όσο μένει ακίνητη η δημοσκοπική πυξίδα τα πράγματα θα παραμένουν δύσκολα για τους ενοίκους της Χαριλάου Τρικούπη.

***