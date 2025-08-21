Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας ο Τομ Γκρίνγουντ, CEO της Velocity και ιδρυτής της fintech εταιρείας Volt, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Μύκονο.

Ο γνωστός επιχειρηματίας υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω και χρειάστηκε διασωλήνωση με αερομεταφορά στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Οι συνθήκες του ατυχήματος και η μάχη για τη ζωή

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς ο Γκρίνγουντ οδηγούσε μια «γουρούνα» στην Μύκονο, όπου βρισκόταν για διακοπές. Η σύγκρουση ήταν σοβαρή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Αρχικά διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας της Μυκόνου, όπου, παρά το έργο των γιατρών, υπέστη και έμφραγμα.

Ακολούθησε προσπάθεια αεροδιακομιδής μέσω ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά το πλήρωμα του ελικοπτέρου αρνήθηκε να παραλάβει τον ασθενή, κρίνοντας ότι η κατάσταση του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και οι πιθανότητες επιβίωσης μειωμένες. Τελικά, οργανώθηκε αερομεταφορά με ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προς το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι γιατροί αναγκάστηκαν να παρέμβουν επανειλημμένα για την αναζωογόνηση του.

Η μεταφορά και η επείγουσα χειρουργική επέμβαση που ακολούθησε κράτησαν έως τα ξημερώματα, με τους θεράποντες να χαρακτηρίζουν την κατάσταση του σταθερή, αλλά εξαιρετικά σοβαρή.

Ποιος είναι ο Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι μια από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες στον χώρο της ψηφιακής τραπεζικής στην Ευρώπη. Ιδρυτής και CEO της Volt, μιας fintech εταιρείας με έδρα το Λονδίνο, έχει πρωταγωνιστήσει στην εξέλιξη και διάδοση των υπηρεσιών ανοιχτής τραπεζικής (open banking) και των πληρωμών σε πραγματικό χρόνο.

Η Volt, που συστάθηκε το 2019, αναδείχθηκε μέσα σε λίγα χρόνια σε έναν από τους κυριότερους παρόχους καινοτόμων τραπεζικών λύσεων στην Ευρώπη, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις και καταναλωτές διαχειρίζονται τις συναλλαγές τους.

Οι γιατροί παραμένουν επιφυλακτικοί για την πορεία της υγείας του Τομ Γκρίνγουντ, ο οποίος δίνει κρίσιμη μάχη για τη ζωή του.