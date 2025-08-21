Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε σήμερα (Πέμπτη 21/8) έναν Ουκρανό ως ύποπτο για συντονισμό των επιθέσεων κατά των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας.

Ο συλληφθείς, Σέρχι Κ., κατηγορείται ότι συμμετείχε σε μια ομάδα «που τοποθέτησε εκρηκτικoύς μηχανισμούς στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2 κοντά στο νησί Bornholm τον Σεπτέμβριο του 2022» -σύμφωνα με δήλωση των εισαγγελικών αρχών- και θα προσαχθεί ενώπιον της γερμανικής δικαιοσύνης μετά την μεταφορά του στην Γερμανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής εισαγγελίας, ο συλληφθείς δεν δρούσε μόνος του, αλλά συντόνιζε μια οργανωμένη επιχείρηση δολιοφθοράς.

Αυτός και οι συνεργοί του είχαν ξεκινήσει από το Ρόστοκ, στη βορειοανατολική ακτή της Γερμανίας, με ένα ιστιοπλοϊκό για να πραγματοποιήσουν την επίθεση, ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πλοίο είχε ενοικιαστεί από μια γερμανική εταιρεία με τη βοήθεια πλαστών εγγράφων ταυτότητας μέσω μεσαζόντων.