Αιματηρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Αργεντινή, στη ρεβάνς του Copa Sudamericana ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε και την Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε, με τις πρώτες – ανεπιβεβαίωτες – αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, έναν ακόμη σοβαρά τραυματία και εκατοντάδες τραυματισμούς.

Η ένταση ξέσπασε αρχικά όταν οι οπαδοί της Ουνιβερσιτάντ φέρεται να έκλεψαν πανό αντίπαλης ομάδας, γεγονός που πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ακολούθησαν επιθέσεις με αντικείμενα και εκτεταμένες φθορές σε χώρους του γηπέδου.

Η κατάσταση κορυφώθηκε κατά την εκκένωση του γηπέδου, όταν φίλοι της Ιντεπεντιέντε αντεπιτέθηκαν, εγκλωβίζοντας οπαδούς της Ουνιβερσιτάντ στις εξέδρες. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι βίαιες συγκρούσεις και στους γύρω δρόμους, μετατρέποντας το σκηνικό σε πεδίο μάχης.

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνουν μερικά βίντεο που δείχνουν τους οπαδούς της Ιντεπεντιέντε να αναγκάζουν τους Χιλιανούς να βγάλουν τα παντελόνια τους και τους βασάνιζαν, τη στιγμή που η Αστυνομία ήταν απούσα.