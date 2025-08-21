Αιματηρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Αργεντινή, στη ρεβάνς του Copa Sudamericana ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε και την Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε, με τις πρώτες – ανεπιβεβαίωτες – αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, έναν ακόμη σοβαρά τραυματία και εκατοντάδες τραυματισμούς.

Η ένταση ξέσπασε αρχικά όταν οι οπαδοί της Ουνιβερσιτάντ φέρεται να έκλεψαν πανό αντίπαλης ομάδας, γεγονός που πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ακολούθησαν επιθέσεις με αντικείμενα και εκτεταμένες φθορές σε χώρους του γηπέδου.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The CONMEBOL Sudamericana match between Independiente and Universidad de Chile was suspended due to violent clashes between fans of the two teams: • Three deaths have been confirmed so far, and one fan is fighting for his life • Hundreds of fans injured… pic.twitter.com/ko1AreRWvf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 21, 2025

🇦🇷

🏟️Terribles incidentes en el estadio Libertadores de América: barras de Independiente atacaron a hinchas de la U. de Chile con bates y objetos contundentes durante la 🏆 #CopaSudamericana:

📊

3 fallecimientos

10 heridos graves

+300 detenidos

⚠️ Partido suspendido por Conmebol pic.twitter.com/r0Lt0WjY0s — Sonar 360 (@Sonar360) August 21, 2025

Η κατάσταση κορυφώθηκε κατά την εκκένωση του γηπέδου, όταν φίλοι της Ιντεπεντιέντε αντεπιτέθηκαν, εγκλωβίζοντας οπαδούς της Ουνιβερσιτάντ στις εξέδρες. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι βίαιες συγκρούσεις και στους γύρω δρόμους, μετατρέποντας το σκηνικό σε πεδίο μάχης.

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνουν μερικά βίντεο που δείχνουν τους οπαδούς της Ιντεπεντιέντε να αναγκάζουν τους Χιλιανούς να βγάλουν τα παντελόνια τους και τους βασάνιζαν, τη στιγμή που η Αστυνομία ήταν απούσα.