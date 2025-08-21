Στην περιοχή της Κόστα Μπλάνκα, στη νότια Ισπανία, έκανε την εμφάνιση του ένα δηλητηριώδες θαλάσσιο ζώο, με τους τουρίστες να έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης στη θάλασσα.

Η κολύμβηση απαγορεύτηκε σε ένα τμήμα της ακτής μήκους 11 χιλιομέτρων γύρω από την περιοχή Γκουαρταμάρ ντελ Σεγκούρα, βόρεια της Τορρεβιέχα, μετά την εμφάνιση του λεγόμενου «μπλε δράκου».

Ο Χοσέ Λουίς Σαέζ, δήμαρχος του Γκουαρταμάρ ντελ Σεγκούρα, ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο X την Τετάρτη: «Η κολύμβηση απαγορεύεται μετά την εμφάνιση στην παραλία «Vivers» δύο δειγμάτων «μπλε δράκων», προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι «πρέπει να μένουν μακριά από αυτό το ζώο».

Bandera ROJA en las playas de Guardamar PROHIBIDO el BAÑO tras la aparición en Playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como Dragón Azul. pic.twitter.com/Ksy21uADmO — José Luis Sáez (@JoseLSaezPastor) August 20, 2025

Ωστόσο, την Πέμπτη, σε άλλη ανάρτηση, δήλωσε ότι η προειδοποίηση είναι πλέον «κίτρινη» μετά το τέλος της «ειδικής επιχείρησης επιτήρησης», όπως την αποκάλεσε.

Γνωστό και ως «Glaucus atlanticus», ο «μπλε δράκος» είναι ένα είδος θαλάσσιου γυμνοσάλιαγκα, ή αλλιώς γυμνοβράγχιου.

Το Australian Geographic ανέφερε ότι «το εκθαμβωτικό μπλε πλάσμα απορροφά το κεντρί από την τροφή του και το αποθηκεύει σε συμπυκνωμένες δόσεις, αποκτώντας έτσι ένα ακόμα πιο ισχυρό κεντρί.

Τα τυπικά συμπτώματα του τσιμπήματος του μπλε δράκου περιλαμβάνουν ναυτία, πόνο, εμετό και οξεία αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής.

Οι θαλάσσιοι γυμνοσάλιαγκες ζουν συνήθως στον βυθό της θάλασσας, ωστόσο οι μπλε δράκοι «καταπίνουν μια μικρή φυσαλίδα αέρα, η οποία τους επιτρέπει να επιπλέουν στην επιφάνεια του ωκεανού» και συχνά παρασύρονται στην ακτή από τους ισχυρούς ανέμους.

Με μήκος συνήθως «3 εκατοστά ή λίγο περισσότερο από 1 ίντσα», σύμφωνα με το sky news, αυτά τα μπλε πλάσματα βρίσκονται στην επιφάνεια του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού.