Βαριές κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, απαγγέλθηκαν στον οδηγό του φορτηγού από τη Βουλγαρία, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε κοντά σε διόδια της Εγνατίας οδού, όπου απανθρακώθηκαν τρία άτομα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές τρόμου, με τους επιβάτες του αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις φλόγες να εκλιπαρούν για βοήθεια. «Αυτό μας έχει μείνει, οι φωνές των ανθρώπων» λένε.

Στα δύο αυτοκίνητα βρισκόταν μια οικογένεια, που επέστρεφαν από γάμο στον Έβρο. Το αυτοκίνητο, που έπεσε πάνω η νταλίκα, είχε οδηγό έναν 59χρονο, δίπλα του καθόταν ένας 61χρονος φίλος του, πίσω η 57χρονη σύζυγός του του οδηγού και μία 47χρονη, που κατάφερε να βγει από το παράθυρο. Το φλεγόμενο όχημα έπεσε στο προπορευόμενο, εκεί που ήταν η έγκυος κόρη του ζευγαριού, ο γαμπρός τους και τα δύο κοριτσάκια τους, 4 και 5 ετών.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Ο οδηγός του φορτηγού, που υποβλήθηκε σε επέμβαση στο χέρι του, βρίσκεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές ερευνούν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αν είχε αλλού στραμμένη την προσοχή του, αν δεν είδε την ουρά των 600 μέτρων πίσω από τα διόδια ή αν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα το φορτηγό.

Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του οδηγού και η νεκροψία στα τρία θύματα.

Ο ανθρώπινος παράγοντας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας Οδού, Κωνσταντίνος Κουτσούκος, σχολιάζοντας το πολύνεκρο δυστύχημα, τόνισε ότι «το 90% των τροχαίων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα» και κάλεσε τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή, δεδομένης και της αυξημένης κίνησης.

Παράλληλα, απέρριψε τις καταγγελίες για ελλιπή σήμανση στο σημείο, παραδεχόμενος ωστόσο ότι σε ορισμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου η συντήρηση «δεν είναι η ιδανική και απαιτείται κάτι περισσότερο».