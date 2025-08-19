Προδότης αποδείχτηκε το ανοιχτό μικρόφωνο για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν ξεκινήσει την πολυμερή συνάντηση με τους ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία.

Ο Τραμπ μιλάει στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και του ψιθυρίζει για τον Βλαντίμιρ Πούτιν: «Νομίζω θέλει να κλείσει μια συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα, το καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται». Η φράση αυτή αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ αξιολογεί την πρόσφατη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ, όπως ανακοίνωσε, ξεκινά προετοιμασίες για να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση του ουκρανού ηγέτη με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός ανέφερε στο Truth Social ότι η συνάντηση, σε τόπο που δεν έχει οριστεί ακόμη, θα ακολουθηθεί από τριμερή σύνοδο κορυφής, με παρόντα τον ίδιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης, έπειτα από 3,5 χρόνια πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους όταν του τηλεφώνησε ο αμερικανός ομόλογός του.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στηρίζει την τριμερή συνάντηση αλλά πρέπει να συμφωνήσουν και τα τρία μέρη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε τηλεφωνική κλήση με τη ρωσική πλευρά και συζητήθηκαν οι διπλωματικές κινήσεις που θα γίνουν. Η Ρωσία πρότεινε να γίνει μία διμερής συνάντηση και μετά η τριμερής» είπε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.