Ολοκληρώθηκε η βιντεοδιάσκεψη της «Συμμαχίας των προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, μετά από περίπου δύο ώρες.

Στην ομάδα των Ευρωπαίων ηγετών, που έχει ως στόχο να φέρει κοντά τις χώρες για την προστασία της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, προσχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τις Βρυξέλλες.

Της συνεδρίασης προέδρευσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, των ηγετών της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας.

«Στόχος μας είναι να χαράξουμε στρατηγική ενόψει της αυριανής επίσκεψης του προέδρου Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γάλλος πρόεδρος.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι ήταν ο πρώτος που σχολίασε μετά το πέρας της συνάντησης το απόγευμα της Κυριακής, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στην Ρωσία.

«Τόνισα ότι για να επέλθει η ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora a nie na ofiarę agresji. pic.twitter.com/SXRvHmj2Ea — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 17, 2025

Στην τηλεδιάσκεψη ο Μητσοτάκης

Ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

Τι συζητήθηκε

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είχαν διμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες, αναχώρησαν πριν από λίγο για τις ΗΠΑ.

«Ζωτικής σημασίας η διατλαντική ενότητα»

Η ενότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Όπως υπογράμμισα κατα τη σημερινή συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, αν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Κόστα σε μήνυμά του στο X.

«Η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις»

Οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας για να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα.

«Η τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των Προθύμων ήταν σημαντική για το συντονισμό ενόψει της αυριανής συνάντησης στο Λευκό Οίκο», έγραψε στο X.

«Συμφωνήσαμε ότι η άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι να μπει ένα τέλος στους σκοτωμούς και ότι σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη θα είναι απολύτως ουσιώδεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις».

Ποιοι θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, θα συνοδεύσουν τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση αύριο Δευτέρα 18/8 με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Με ανακοίνωση της σήμερα το μεσημέρι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να λάβει μέρος στη συνάντηση που έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Στη συνάντηση θα βρεθεί και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και διευκρίνισε ότι «το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα».

Ο καγκελάριος Μερτς «θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και τη συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στην Ουάσινγκτον θα μεταβεί και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Λευκό Οίκο, ο πρωθυπουργός, μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους, είναι έτοιμος να υποστηρίξει αυτή την επόμενη φάση περαιτέρω συνομιλιών και θα επιβεβαιώσει ότι η υποστήριξή του προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί», σύμφωνα με ανακοίνωση της.

Στις ΗΠΑ θα ταξιδέψουν επίσης για τη συνάντηση η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ.

Η ατζέντα της αυριανής συνάντησης

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζήτημα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν αύριο στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η δημόσια τηλεόραση ARD. Η παραμονή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ αναμένεται επίσης να διαρκέσει μόνο λίγες ώρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, ο Φρίντριχ Μερτς θα φθάσει στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας και η πτήση της επιστροφής του έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 ή 18:00 (τοπική ώρα). Αρχικά ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνομιλήσει κατ’ ιδίαν με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες με τους ευρωπαίους ηγέτες.

Στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης θα βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφικά ζητήματα και ζητήματα διαδικασίας, όπως το εάν είναι απαραίτητο των διαπραγματεύσεων για την ειρηνευτική συμφωνία να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός. Αυτά είναι επίσης τα βασικά θέματα συζήτησης και στην τηλεδιάσκεψη των «Προθύμων» η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από την πλευρά του δήλωσε ότι το ταξίδι του καγκελάριου Μερτς στην Ουάσιγκτον καταδεικνύει πόσο σοβαρά λαμβάνει η γερμανική κυβέρνηση υπ’ όψιν τις προσπάθειες για μια ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία. «Η Γερμανία αναλαμβάνει εδώ συνειδητά ηγετικό ρόλο. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμες ημέρες διαπραγματεύσεων και θα διαθέσουμε όλο το βάρος της εξωτερικής πολιτικής μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα για την Ουκρανία. Δεν θα αφήσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι μόνο του σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι των διαπραγματεύσεων, αλλά θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο μαζί του», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ νωρίτερα σήμερα, λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Ασία.

Την συμμετοχή του καγκελάριου στις αυριανές συνομιλίες στον Λευκό Οίκο χαιρέτισε και ο ειδικός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμοερτ Ρέτγκεν, με δήλωση στην «Rheinische Post».

Νέο μήνυμα Τραμπ

Μήνυμα μέσω ανάρτησης του έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας στο Truth Social:

«Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι».

Ο αμερικανός πρόεδρος ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.