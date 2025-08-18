Με χαμηλούς ρυθμούς έκλεισαν σήμερα οι κύριοι δείκτες της Wall Street, αφού πάλευαν να βρουν κατεύθυνση, ενώ οι επενδυτές περίμεναν μια σειρά από εκθέσεις εταιρικών κερδών από μεγάλους λιανοπωλητές για περισσότερα σημάδια σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας και το ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στο Τζάκσον Χολ.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν για να συζητήσουν το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δεν απέφερε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καλέσει τον Πούτιν και ότι είναι πιθανό οι τρεις ηγέτες να πραγματοποιήσουν συνάντηση.

Από εκεί και πέρα, ο Dow Jones υποχώρησε 30 μονάδες, ή 0,1%. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο σχεδόν 0,1%, ενώ ο Nasdaq Composite παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Οι μετοχές της Meta και της Microsoft υποχώρησαν περίπου 2,5% και 1%, επηρεάζοντας αρνητικά την ευρύτερη αγορά.

Οι ανησυχίες

Οι ανησυχίες σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις, τους δασμούς και τη συγκράτηση της αύξησης της απασχόλησης παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων των συμμετεχόντων στην αγορά. «Οι εκθέσεις σχετικά με τα κέρδη των λιανοπωλητών αυτή την εβδομάδα είναι πιθανό να αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες για τους δασμούς, την αύξηση του πληθωρισμού και την αναμενόμενη οικονομική επιβράδυνση», δήλωσε ο Scott Wren, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Wells Fargo Investment Institute, προσθέτοντας ότι η άνοδος των μετοχών που παρατηρήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες «είναι πιθανό να σταματήσει».

Η Fed θα συνεχίσει επίσης να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα, καθώς τα μέλη της κεντρικής τράπεζας θα ταξιδέψουν στο Τζάκσον Χολ για το ετήσιο συμπόσιο οικονομικής πολιτικής.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση για να αντλήσουν ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούν σε σχεδόν 85% την πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση της για τη νομισματική πολιτική τον Σεπτέμβριο.

Οι τρεις κύριοι δείκτες κλείνουν τη δεύτερη συνεχόμενη θετική εβδομάδα, η οποία ήταν επίσης η τέταρτη εβδομάδα κερδών από τις τελευταίες πέντε για τον S&P 500 και τον Nasdaq. Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν σε επικείμενες μειώσεις των επιτοκίων.

