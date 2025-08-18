Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα που δεν οδήγησε σε άμεση συμφωνία για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, ωστόσο άνοιξε δίαυλο διαλόγου σε πιο «εποικοδομητικό τόνο», σύμφωνα με την UBS, η οποία στο σημερινό της note αναφέρεται στις ευκαιρίες που ενδεχομένως να ανοίξουν σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία.

Ο Ζελένσκι καλείται πλέον να αποφασίσει εάν θα αποδεχτεί μια συμφωνία, με τη Ρωσία να απαιτεί εδαφικά ανταλλάγματα και αποστρατιωτικοποίηση, ενώ παράλληλα προτείνονται εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ εκτός Συμμαχίας.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η UBS προβλέπει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και το 2026, λόγω του μεγάλου χάσματος στις απαιτήσεις των δύο πλευρών. Ένα σημείο προόδου αποτελεί η συμφωνία σε ένα πλαίσιο ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρείται κλειδί για οποιαδήποτε μελλοντική κατάπαυση πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την UBS ο γεωπολιτικός κίνδυνος παραμένει, όπως και η απειλή δευτερογενών δασμών για εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων— με πιθανές επιπτώσεις στις αγορές πετρελαίου και στις σχέσεις ΗΠΑ–Ινδίας.

Οι διπλωματικές προσπάθειες θα συνεχίσουν, με ενδεχόμενες προσπάθειες για μείωση των εχθροπραξιών — όπως προτάθηκε μακροπρόθεσμη εναέρια κατάπαυση πριν τη σύνοδο — αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης και η απόσταση στις επιδιώξεις κάνουν τη διαδικασία διαπραγματεύσεων πιο χρονοβόρα, ενώ πιθανές συμφωνίες θα αντιμετωπιστούν με καχυποψία.

Τι ευκαιρίες θα ανοίξει μια ειρήνη

Σύμφωνα με την UBS, οι τελευταίες εξελίξεις οδηγούν σε ορισμένες βασικές επενδυτικές παραδοχές:

• Οποιαδήποτε πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας εκεχειρίας είναι πιθανό να ενισχύσει το οικονομικό κλίμα στην περιοχή. Αν υπάρξουν ενδείξεις για παύση των εχθροπραξιών, η προσοχή θα στραφεί άμεσα στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, τη βελτίωση της προσφοράς υδρογονανθράκων — γεγονός που θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη — και ενδεχομένως στην άρση κυρώσεων προς τη Ρωσία.

Σύμφωνα με αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας (Φεβρουάριος), το κόστος ανοικοδόμησης της Ουκρανίας ενδέχεται να φτάσει τα 524 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα 10 χρόνια — δηλαδή 2,8 φορές το ονομαστικό ΑΕΠ της Ουκρανίας για το 2024.

• Οι μετοχές της Ευρωζώνης διαπραγματεύονται σήμερα με discount 21% σε όρους προσδοκώμενου δείκτη τιμής προς κέρδη (forward P/E) σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αμερικανικές, τη στιγμή που ο ιστορικός μέσος όρος της διαφοράς είναι μόλις 11% (από το 2008). Αυτό το διευρυμένο χάσμα αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην έναρξη του πολέμου. Συνεπώς, η ομαλοποίηση στην περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε μερική εξάλειψη του ευρωπαϊκού discount.

• Τα οφέλη αυτά, ωστόσο, θα εξαρτηθούν από το πόσο αξιόπιστη κριθεί η όποια συμφωνία κατάπαυσης πυρός – αν πρόκειται για μια διαρκή λύση ή προσωρινή παύση συγκρούσεων.

• Οι συνομιλίες υπό τον Τραμπ εξελίσσονται γρήγορα, και οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε κάθε ένδειξη προόδου ή αποτυχίας. Σε περίπτωση που υπάρξει αποτυχία, υπάρχει ο κίνδυνος ο Τραμπ να επαναφέρει την απειλή δευτερογενών δασμών στους αγοραστές ρωσικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την UBS, ο χρυσός έχει αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο αντιστάθμισης (hedge) απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους, με τη συνεχιζόμενη αγορά από τις κεντρικές τράπεζες να λειτουργεί υποστηρικτικά, ως μέρος της στρατηγικής απο-δολαριοποίησης των αποθεματικών.

• Την ίδια ώρα, η υπαναχώρηση του Τραμπ από την απειλή δασμών στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου ενισχύει την τάση πτώσης των τιμών του αργού που παρατηρείται από τα τέλη Ιουλίου.

Η UBS εκτιμά ότι το Brent θα παραμείνει εντός του εύρους των 60–70 δολ./βαρέλι, ενώ οι προβλέψεις για το τέλος του 2025 και τον Μάρτιο του 2026 έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω στα 62 δολ./βαρέλι, λόγω αυξημένης προσφοράς από τη Νότια Αμερική και ανθεκτικής παραγωγής από χώρες υπό κυρώσεις. Στη συνέχεια, αναμένεται ανάκαμψη τιμών στα 65 δολ./βαρέλι μέχρι τα μέσα του 2026.

Πηγή: ot.gr