Μπορεί οι αγορές να ανακουφίστηκαν με τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού των ΗΠΑ, αλλά ο Brian Rose, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ της UBS Financial Services δεν καθησυχάζει. Παρά το ότι τα δεδομένα ήταν ευρέως σύμφωνα με τις αναμενόμενες εκτιμήσεις, καθώς έδειξαν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, ενώ ο βασικός δείκτης CPI, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3%.

Αναλύοντας όμως τα στοιχεία, η πτώση των τιμών ενέργειας (-1,1% σε μηνιαία βάση) βοήθησε να περιοριστεί ο γενικός πληθωρισμός, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων (+4%) και των ιατρικών υπηρεσιών (+0,8%) οδήγησαν τον δείκτη CPI υψηλότερα. Οι τιμές των βασικών αγαθών αυξήθηκαν με σχετικά μέτριο ποσοστό της τάξης του 0,2% σε μηνιαία βάση.

Όπως δείχνει το διάγραμμα, φαίνεται ότι η καθοδική τάση στον δομικό πληθωρισμό έχει σπάσει, καθώς οι δασμοί αρχίζουν να περνούν στις λιανικές τιμές.

Τον Ιούλιο, ο πραγματικός συντελεστής δασμών, με βάση τα τέλη που καταβλήθηκαν, ήταν περίπου 9%. Ωστόσο, μετά την επιβολή των επιπλέον δασμών την περασμένη εβδομάδα, οι επίσημοι συντελεστές ανέρχονται περίπου στο 18%, επομένως το κόστος για τους εισαγωγείς αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω από εδώ και πέρα.

Η UBS προβλέπει μάλιστα ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει την αργή ανοδική του πορεία, καθώς οι επιχειρήσεις θα μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος τους στους καταναλωτές, αλλά η επιβράδυνση του πληθωρισμού στις τιμές των ενοικίων και η αντίσταση των καταναλωτών, οι οποίοι αρχίζουν να πιέζονται οικονομικά, αναμένεται να μετριάσουν τον αντίκτυπο των δασμών.

Εκτιμά ότι ο βασικός πληθωρισμός θα κυμανθεί γύρω από το 3,5% στο τέλος του έτους, ελαφρώς υψηλότερος από το 3,1% που καταγράφηκε τον Ιούλιο.

Θα μειώσει τα επιτόκια η Fed

Παρά την προοπτική του πληθωρισμού να ξεπεράσει περαιτέρω τον στόχο του 2% της Fed, αναμένουμε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα συνεχίσει με μειώσεις επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Η βασική εκτίμηση της UBS προβλέπει μειώσεις 25 μονάδων βάσης σε κάθε συνεδρίαση μέχρι τον Ιανουάριο, συνολικά 100 μονάδες βάσης, γεγονός που θα οδηγήσει την πολιτική σε ένα περίπου ουδέτερο επίπεδο.

Πηγή: ot.gr