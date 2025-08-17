Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, θα συνοδεύσουν τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση αύριο Δευτέρα 18/8 με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Με ανακοίνωση της σήμερα το μεσημέρι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να λάβει μέρος στη συνάντηση που έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Στη συνάντηση θα βρεθεί και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και διευκρίνισε ότι «το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα».

Ο καγκελάριος Μερτς «θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και τη συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στην Ουάσινγκτον θα μεταβεί και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε σήμερα η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Λευκό Οίκο, ο πρωθυπουργός, μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους, είναι έτοιμος να υποστηρίξει αυτή την επόμενη φάση περαιτέρω συνομιλιών και θα επιβεβαιώσει ότι η υποστήριξή του προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί», σύμφωνα με ανακοίνωση της.

Στις ΗΠΑ θα ταξιδέψουν επίσης για τη συνάντηση η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ.

Ξεκίνησε η βιντεοδιάσκεψη των Ευρωπαίων

Πριν από λίγο, στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε η βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου.

Στις Βρυξέλλες ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ώστε να συμμετάσχει σε βιντεοδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. «Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα», διαβεβαίωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Χαιρέτισε επίσης την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από το ΝΑΤΟ».

“International borders can not be changed by force” European Commission President Ursula von der Leyen hosts news conference with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy ahead of meeting with President Trump tomorrow https://t.co/3r6QYH25cZ 📺 Sky 501 pic.twitter.com/S0bGeVOmSq — Sky News (@SkyNews) August 17, 2025

Ζελένσκι: Καμία ένδειξη από τη Ρωσία για τριμερή

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου στον πόλεμο της χώρας του κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο που βρίσκεται τώρα η γραμμή του μετώπου», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν τη θέση του αυτή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί μια εκεχειρία προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια διαπραγμάτευση για μια τελική συμφωνία.

Παράλληλα είπε ότι δεν βλέπει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, και του ίδιου.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη Ρωσία ότι η τριμερής σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε κατά τη διάρκεια σύντομης κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι ελπίζει να πραγματοποιηθεί τριμερής σύνοδος κορυφής «το συντομότερο δυνατό».

Νέο μήνυμα Τραμπ

Μήνυμα μέσω ανάρτησης του έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας στο Truth Social:

«Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι».

Ο αμερικανός πρόεδρος ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Γουίτκοφ: Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν στη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα στο CNN ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», τόνισε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι αυτές οι εγγυήσεις «αλλάζουν τα δεδομένα».

Παράλληλα είπε ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές «παραχωρήσεις» αναφορικά με πέντε ουκρανικές επαρχίες.

«Οι Ρώσοι έκαναν ορισμένες παραχωρήσεις στις συζητήσεις (σ.σ. στη σύνοδο στην Αλάσκα) αναφορικά με τις πέντε περιοχές (της ανατολικής Ουκρανίας). Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντονέτσκ και τι θα συμβεί εκεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

Επιπρόσθετα εξέφρασε αισιοδοξία για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνάντηση τη Δευτέρα, ότι θα καταλήξουμε σε πραγματική συναίνεση, ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στους Ρώσους και να προωθήσουμε αυτήν την ειρηνευτική συμφωνία και να την ολοκληρώσουμε», είπε.

Η φωτογραφία απο το Ντονμπας

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας μετά από όσα ακούστηκαν για τους όρους του Πούτιν για Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ, δημοσίευσε μια φωτογραφία από πολλές πόλεις της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία, οι οποίες, όπως αναφέρει, έχουν ήδη «καταστραφεί ολοσχερώς από τον ρωσικό στρατό».

Σε ανάρτηση του στο X, το υπουργείο κάλεσε τις ΗΠΑ και τους άλλους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να αναλάβουν «αποφασιστικές και συντονισμένες» ενέργειες που θα αποτρέψουν μελλοντικές επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας.