Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε τη Ρωσία για την άρνησή της να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο ίδιος υπογράμμισε πως αυτή η εξέλιξη «περιπλέκει την κατάσταση» σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική συμφωνία που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία απορρίπτει τις πολυάριθμες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα σταματήσει τους σκοτωμούς. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Εάν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει μια απλή εντολή προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, ενδεχομένως να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ρωσία να θελήσει να τηρήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό: την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της για δεκαετίες», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ το Σαββάτου.

Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation. If they lack… pic.twitter.com/bkTXwjMSnX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Προπαρασκευαστικά έγγραφα της Συνόδου της Αλάσκας σε εκτυπωτή ξενοδοχείου

Προπαρασκευαστικά έγγραφα για συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκαν σε εκτυπωτή ξενοδοχείου στο Άνκορατζ, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικού μέσου ενημέρωσης.

Το ραδιοφωνικό δίκτυο NPR μετέδωσε ότι οκτώ σελίδες ανακαλύφθηκαν χθες, Παρασκευή, το πρωί σε εκτυπωτή του Captain Cook Hotel, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 λεπτών με το αυτοκίνητο από τη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, όπου συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στα έγγραφα, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το NPR, περιλαμβάνονται ένα λεπτομερές πρόγραμμα με συγκεκριμένες αίθουσες συναντήσεων, πρόσωπα επαφής από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αριθμούς τηλεφώνων, το μενού για το σχεδιαζόμενο γεύμα, μίνι βιογραφικά με φωτογραφίες των συμμετεχόντων.

Το γεύμα περιλάμβανε πράσινη σαλάτα, φιλέ μινιόν και βακαλάο, με επιδόρπιο κρεμ μπρουλέ.

Επίσης στα έγγραφα υπήρχαν οδηγοί προφοράς για τα ρωσικά ονόματα, μεταξύ των οποίων «POO-tihn» για τον ρώσο πρόεδρο.

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας διατύπωσαν επικρίσεις.

«Είναι άλλη μια απόδειξη της τσαπατσουλιάς και της ανικανότητας της κυβέρνησης», δήλωσε στο ραδιοσταθμό ο Τζον Μάικελς, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA). «Δεν αφήνεις πράγματα σε εκτυπωτές. Τόσο απλό είναι».

«Χρήσιμη και επίκαιρη» η Σύνοδος

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, δήλωσε πως η επίσκεψή του στην Αλάσκα ήταν «επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη».

Ο Πούτιν είπε επίσης στους αξιωματούχους ότι συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.

Η παράδοση του Ντονμπάς

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στον ηγέτη της Ουκρανίας ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει τις υπόλοιπες γραμμές του μετώπου, αν το Κίεβο συμφωνήσει να αποσυρθεί από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, έκανε γνωστό πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Ο Τραμπ και ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είπαν στον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι πως ο Πούτιν είπε ότι, μέχρι να συμβεί αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και πως ο Πούτιν θα μπορούσε να δεσμευθεί, στο πλαίσιο μιας διευθέτησης, να μην εξαπολύσει οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.