Το αναμενόμενο τηλεφώνημα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από τον οποίο, όπως τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξαρτάται πλέον η εκεχειρία, πραγματοποιήθηκε κατά την πτήση επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ από την Αλάσκα προς την Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η ευθύνη για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου βαραίνει τον Ζελένσκι, αν και ανέφερε ότι θα υπάρξει και κάποια εμπλοκή από ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζει να έρθει στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον το συντομότερο, ίσως μάλιστα και τη Δευτέρα, όπως αναφέρει δημοσιογράφος του ιστότοπου Axios σε ανάρτησή του στο Χ επικαλούμενος έγκυρη πηγή.

Επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες

Παράλληλα, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σε Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει σχετικά με τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, αμέσως μετά τη μακρά συνομιλία με τον Ζελένσκι. Κατά τη διάρκεια της πτήσης της επιστροφής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους.

Κρεμλίνο: Καμία τριμερής σύνοδος

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε το ζήτημα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο, τον Αμερικανό και τον Ουκρανό πρόεδρο, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ουσακόφ σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχει ακόμα χρονοδιάγραμμα για ενδεχόμενη επανένωση των Πούτιν – Τραμπ μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα.

Η εκτίμηση Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής

Σε συνέντευξή του στο Fox News Channel πριν από την αναχώρησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα «εκπληκτικά επιτυχημένη, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα». Ωστόσο, μετέθεσε την ευθύνη στον Ζελένσκι για την εξασφάλιση συμφωνίας, ενώ ανέφερε ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι προς το παρόν δεν χρειάζεται να σκεφτεί την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά πιθανώς θα χρειαστεί να το εξετάσει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».