Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε λίγο νωρίτερα στην Αλάσκα τον Ρώσο ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν, με εμφανή τη φιλική του διάθεση, ανταλλάσσοντας χειραψίες, χαμόγελα και θερμές δηλώσεις μπροστά στις κάμερες.

Η συνάντηση, που έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, συνοδεύτηκε από δηλώσεις περί «αμοιβαίου σεβασμού» και «προοπτικών συνεργασίας» μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ατμόσφαιρα χαρακτηρίστηκε από οικειότητα, με τους δύο ηγέτες να δείχνουν πρόθυμοι να επικεντρωθούν σε ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια ασφάλεια και την οικονομία.











