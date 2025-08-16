Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έθεσε το ζήτημα της δεινής κατάστασης των παιδιών που πλήττονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία σε προσωπική επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε ο ίδιος το γράμμα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα.

Η Μελάνια Τραμπ, που έχει σλοβενική καταγωγή και δεν συμμετείχε στο ταξίδι, δεν προέβη σε δημόσια δήλωση. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το ακριβές περιεχόμενο της επιστολής, ανέφεραν όμως ότι αναφερόταν ειδικά στις απαγωγές παιδιών από την Ουκρανία προς τη Ρωσία. Η ύπαρξη της επιστολής δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι σήμερα.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του πολέμου

Το θέμα των παιδιών αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο στην ουκρανική κρίση. Το Κίεβο έχει καταγγείλει τις αναγκαστικές μεταφορές δεκάδων χιλιάδων παιδιών σε ρωσικό έδαφος ή σε περιοχές υπό ρωσική κατοχή ως «έγκλημα πολέμου» που πληροί τον ορισμό της γενοκτονίας βάσει της Συνθήκης του ΟΗΕ.

Από την πλευρά της, η Μόσχα υποστηρίζει ότι μετέφερε παιδιά «για να τα προστατεύσει από μια εμπόλεμη ζώνη». Ωστόσο, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει επισημάνει ότι εκατομμύρια παιδιά της Ουκρανίας υπέστησαν σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.