Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική περιοχή στα Βυτιναίικα της Ηλείας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις κατάσβεσης να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες.

Συναγερμός μέσω 112

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Το μήνυμα αφορά τις περιοχές Βυτιναίικα και Ελαιώνας, όπου οι κάτοικοι ενημερώνονται να είναι σε εγρήγορση.

Μια ακόμη φωτιά είναι ε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβάρτζι Αροανείας Καλαβρύτων, χωρίς προς το παρόν να απειλεί οικισμούς. Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 7 οχήματα δύο πεζοπόρα τμήματα ενώ 3 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τους ΟΤΑ.

Επί ποδός οι Αρχές

Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ η Αστυνομία βρίσκεται επίσης σε ετοιμότητα για πιθανές εκκενώσεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Οι πυκνοί καπνοί καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της φωτιάς.