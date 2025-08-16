Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, στην οδό Θεσσαλίας, στο Αιγάλεω, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σημείο όπου φυλάσσονται μεγάλες ποσότητες ανακύκλωσης, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση των φλογών. Ο κίνδυνος επέκτασης σε γειτονικές εγκαταστάσεις θεωρείται υψηλός, γι’ αυτό και στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις.

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα

Στην περιοχή βρίσκονται 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, καταβάλλοντας προσπάθειες να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το εύφλεκτο υλικό τροφοδοτεί συνεχώς τη φωτιά.

Πυκνοί καπνοί – Προειδοποιήσεις προς τους πολίτες

Πυκνά σύννεφα καπνού έχουν καλύψει τον ουρανό του Αιγάλεω, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο, τόσο για την ασφάλειά τους όσο και για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.