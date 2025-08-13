Με 82 πυρκαγιές να ξέσπασαν μόνο χθες Τρίτη και 152 το προηγούμενο 48ωρο, άλλη μία δύσκολη μέρα ξημέρωσε για τη χώρα, με τα μέτωπα της φωτιάς να μαίνονται σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Χίο, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και Γυμνότοπο Πρέβεζας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μεγάλη μάχη, ενώ για τις φωτιές εκδόθηκε μπαράζ μηνυμάτων από το «112», που καλούν τους κατοίκους είτε να είναι σε ετοιμότητα, είτε να απομακρυνθούν από δεκάδες οικισμούς για λόγους ασφαλείας, ενώ η Αστυνομία, ο Στρατός και το Λιμενικό έχουν απεγκλωβίσει δεκάδες πολίτες.

Οι ελπίδες όλων για τη βελτίωση της κατάστασης στα πύρινα μέτωπα συγκεντρώνονται στις ρίψεις των εναέριων μέσων που μόλις ξεκίνησαν.

Τουλάχιστον 55 άτομα χρειάστηκε να διακομισθούν σε νοσοκομεία, ενώ ασθενοφόρα βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, έτοιμα να παράσχουν επιτόπου πρώτες βοήθειες.

Πρέβεζα

Στην Πρέβεζα, η κατάσταση χειροτέρεψε στη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού, καθώς πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα, διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ρεύμα.

Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων – Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό.

Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος, Τσαγκαρόπουλο και Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.

Πάτρα

Στην Πάτρα, νέο μήνυμα του 112 εστάλη, λίγο πριν τις τρεις τα ξημερώματα, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Συχαινών, με το οποίο καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αρόη και Ξερόλακα να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κατεύθυνση της Πάτρας.

Άλλο μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα, σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις για την περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση ανθρώπων από κατασκήνωση.

Κλειστά είναι, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας, στην περιμετρική οδό της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.

Στην Κάτω Αχαΐα, οριοθετήθηκε στις τρεις τα ξημερώματα η μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ Χαράλαμπο Πλάγο, πρόκειται για το ένα μέτωπο που βρισκόταν πάνω από την Ολυμπία Οδό και το άλλο ανάμεσα στην Ολυμπία Οδό και την Εθνική Οδό. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν είναι σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις, υπό τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων, αλλά και επειδή σε αρκετά σημεία συνεχίζουν να καίνε καντηλάκια. Επίσης, σε επιφυλακή βρίσκεται η Πολιτική προστασία.

Από την πύρινη λαίλαπα που στο διάβα της κατέστρεφε ότι έβρισκε μπροστά της, εκατοντάδες αυτοκίνητα του ΟΔΥΥ έγιναν στάχτη.

Χίος

Μάχη με τις φλόγες που μαίνονται, έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής, στη βορειοδυτική Χίο, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το μεσημέρι.

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου, περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με επτά πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο – σε συνεργασία με ιδιωτικά, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ), για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Κεφαλονιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (13/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας στην Κεφαλονιά.

Στο σημείο επιχειρούν 32 Πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, οκτώ οχήματα και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, #Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Μέγαρα

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης και στα Μέγαρα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Για τη νέα αυτή πύρινη εστία ενεργοποιήθηκε το 112 στηv περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, καλώντας τον κόσμο που βρίσκεται εκεί να παραμείνει σε ετοιμότητα και να ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή Οικισμός #Άγιος_Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Κορωπί

Στο Κορωπί, εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ισόγειο κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι όχημα εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε στο κατάστημα με μεγάλη ταχύτητα.

Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει πυρκαγιά, με 11 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα να φτάνουν στο σημείο για την κατάσβεση, εντοπίζοντας νεκρό το άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο.

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στο #Κορωπί Αττικής.

Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Επτά περιοχές σε κίνδυνο λόγω ανέμων

Ισχυροί άνεμοι αναμένονται και σήμερα, σύμφωνα με το Forecast Weather. Πολύ μεγάλη προσοχή σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Στερεά, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη.

Θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και αντίστοιχα ανατολικοί άνεμοι σε Πελοπόννησο Δυτική Ελλάδα και Αττική.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Δύσκολη από πλευράς κινδύνου πυρκαγιών θα είναι και η Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: