Μία από τις δυσκολότερες νύχτες του φετινού καλοκαιριού αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, λόγω των πολλαπλών μετώπων φωτιάς που ξέσπασαν σήμερα σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο και Βόνιτσα.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι επίγειες δυνάμεις, καθώς τα εναέρια μέσα έχουν σταματήσει να πετούν και θα επιχειρήσουν ξανά με το πρώτο φως της ημέρας.

Το δύσκολο έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βασίλη Βαθρακογιάννη, για την κατάσβεση των πυρκαγιών, έχουν διατεθεί 4.850 πυροσβέστες και 62 εναέρια μέσα, ενώ καθοριστική είναι η συμμετοχή του στρατού και του Λιμενικού.

Παράλληλα, πάνω από 300 αστυνομικοί έχουν διατεθεί για την εκκένωση οικισμών, ενώ συνολικά εστάλησαν 34 μηνύματα από το 112.

Νύχτα αγωνίας στην Πάτρα – Εκκενώθηκε η Κάτω Αχαΐα

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη στην Πάτρα, όπου η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη έχοντας κάψει στο πέρασμα της σπίτια και εργοστάσια.

Μια νέα εστία πυρκαγιάς εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Συχαινών, που βρίσκεται βόρεια της πόλης. Επιτόπου επιχειρούν τρία οχήματα με 9 πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά έφτασε νωρίτερα στον οικισμό των Τσουκαλέικων και καίει σε αυλές σπιτιών.

Την ίδια στιγμή, η φωτιά έχει μπει στον οικισμό της Άνω Αχαΐας, όπου κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τρίτης, μήνυμα από το 112 κάλεσε τους κατοίκους της Κάτω Αχαΐας να εκκενώσουν την περιοχή και να απομακρυνθούν προς τον Πύργο Ηλείας.

Μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας:

Στη νέα Εθνική οδό Πατρών – Πύργου

Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου

Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά – Πάτρα

Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως

«Πολύ δύσκολη η κατάσταση»

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ δύσκολη με τη φωτιά να κατευθύνεται νότια κάτι που μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα».

Μέτωπα και στη Χίο

Σοβαρές διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στη Βόρεια Χίο, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Ποταμιάς και κατακαίει εκτάσεις με δασική και χορτολιβαδική βλάστηση.

Ακόμη ένα πύρινο μέτωπο ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά Παλαιοχώρι και Μεγαλοχώρι, στο Πλωμάρι.

Η φωτιά «τρέχει» με μεγάλη ταχύτητα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Καταφθάνουν δυνάμεις από Μυτιλήνη

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (12/08) στη περιοχή Χάραδρα Χίου συνεχίζει ακόμα την καταστροφική πορεία της, με μεγάλες καταστροφές να σημειώνονται στο χωριό Βολισσός, όπου κάηκαν σπίτια και, σύμφωνα με πληροφορίες, και το σχολείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα ενισχυθούν από πυροσβέστες σε Μυτιλήνη και Πειραιά, οι οποίοι θα μεταβούν στη Χίο ακτοπλοϊκώς.

Δεκάδες απεγκλωβισμοί πολιτών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το Λιμενικό Σώμα, σε Πάτρα και Χίο, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τις περιοχές. Συνολικά έχουν απεγκλωβιστεί 65 άτομα.

Στην Αχαΐα, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), πλωτά του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούν στη θαλάσσια ζώνη από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, παρέλαβαν δύο άτομα από ξενοδοχειακή μονάδα και ακόμη επτά από την ευρύτερη περιοχή. Όλοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο νότιο λιμάνι της Πάτρας. Χώροι φιλοξενίας στην Πάτρα Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο της Πάτρας και το 54ο Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκονται στο Νότιο Διαμέρισμα της πόλης, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσοι έχουν ανάγκη, λόγω των πυρκαγιών. Επίσης, ανοικτός θα παραμείνει ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, για τη στέγαση των δημοτών, από τους οικισμούς που εκκενώνονται εξ΄ αιτίας της φωτιάς.

Την ίδια ώρα στη Χίο, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), διεξάγεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών, από τις παραλίες «Λημνιά» και «Αγία Μαρκέλλα» της Βολισσού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος — πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο — καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 56 άτομα. Από αυτά, τα 54 μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί και δύο στην περιοχή Λαγαδά, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Τρία μέτωπα στη Ζάκυνθο

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στη Ζάκυνθο, όπου η φωτιά έχει διασπαστεί σε τρία μέτωπα.

Ένα μέτωπο βρίσκεται στον Αγαλά με κατεύθυνσή προς Κερί, το δεύτερο στο Κοιλιώμενο και το τρίτο προς το χωριό της Λιθακιάς.

Νέα μέτωπα σε Πρέβεζα και Άρτα

Εφιαλτική η νύχτα στην Πρέβεζα και την Άρτα, με νέα φωτιά να ξεσπά στην περιοχή της Νέας Κερασούντας.

Η νέα πυρκαγιά ξεκίνησε στη θέση Προφήτης Ηλίας.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση και έχει ήδη κινητοποιήσει δυνάμεις, όμως αυτές έρχονται κυρίως από το μέτωπο του Αγίου Γεωργίου και της Παντάνασσας όπου δίνεται μάχη με τις φλόγες, διασκορπίζοντας έτσι τους πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, χωρίς ρεύμα και νερό έχουν μείνει πόλεις της Ηπείρου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Δύσκολη από πλευράς κινδύνου πυρκαγιών θα είναι και η αυριανή μέρα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα για αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Αρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Συλλήψεις και πρόστιμα από την Πυροσβεστική

Την ώρα που συνεχώς ξεπηδούν πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις ανέμους, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς «στο κόκκινο» και παρά τις συνεχείς ισχυρές συστάσεις των αρχών, υπάρχουν άνθρωποι που ανάβουν φωτιές στην ύπαιθρο, καπνίζουν μελίσσια ή κάνουν θερμές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.

Αυτό προκύπτει από τον απολογισμό των συλλήψεων και των υψηλών προστίμων τις τελευταίες μέρες, από την Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, έγιναν τέσσερις συλλήψεις για τους παραπάνω λόγους, σε Αττική, Εύβοια, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα: