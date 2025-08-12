Από το πρωί μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε στο Γυμνότοπο Πρέβεζας και έχει προκαλέσει εκκενώσεις σε αρκετά χωριά του Δήμου Ζηρού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι επίγειες δυνάμεις καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες, καθώς τα εναέρια μέσα που επιχειρούν στην περιοχή είναι λίγα, λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό έκανε έκκληση για επιπλέον εναέρια μέσα σημειώνοντας πως το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο.

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε συνέχεια προηγούμενων μηνυμάτων, στις #πυρκαγιές σε Αμμότοπο Άρτας και Γυμνότοπο Πρεβέζης επιχειρούν, 130 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 47 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Νέο 112 για εκκένωση 4 οικισμών

Νέο μήνυμα του 112, λίγο μετά τις 18:30, καλεί σε εκκένωση τους κατοίκους 4 οικισμών.

Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στους οικισμούς Ριζοβούνι, Ζερβό, Ζηρόπολη και Γαλατάς, καλούνται να απομακρυνθούν προς το Θεσπρωτικό.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι σε Βαθύ, Αγία Παρασκευή και Πρέβεζα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Κερασώνα, ενώ το μεσημέρι εκκενώθηκε το Δρυόφυτο Πρέβεζας και ο Άγιος Γεώργιος με τους πολίτες να κατευθύνονται προς Φιλιππιάδα.