Μπορεί η επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν να αναμένεται ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εξελίξεις στο θέμα της Ουκρανίας, όμως οι εξελίξεις στο πεδίο κατά τα φαινόμενα δεν σταματούν.

Ταχεία προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στο Ποκρόφσκ ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις από την ουκρανική πλευρά τα ρωσικά στρατεύματα προωθούνται ταχύτατα σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία.

Η προώθηση καταγράφεται στα βορειοανατολικά του Ποκρόφσκ, μιας πόλης με μεταλλεία και επίκεντρο μαχών στο Ντονέτσκ, την ανατολική ουκρανική περιφέρεια την προσάρτηση της οποίας διεκδικεί η Μόσχα.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε ότι μάχες σημειώθηκαν στο Κούτσεριβ Γιαρ, ένα μικρό χωριό που πριν από μερικές εβδομάδες ακόμα βρισκόταν σε απόσταση χιλιομέτρων από το μέτωπο.

Μέσα σε μόλις μία ημέρα, η Ρωσία προχώρησε τουλάχιστον δέκα χιλιόμετρα προς βορράν κατά μήκος μιας οδού, σύμφωνα με τον ιστότοπο στρατιωτικών αναλύσεων DeepState που πρόσκειται στον ουκρανικό στρατό. Όπως επισημαίνεται από τον ιστότοπο, ο ρυθμός της ρωσικής προώθησης είναι πολύ πιο γρήγορος απ’ ό,τι συνήθως.

Σε χάρτη του μετώπου που δημοσιοποιήθηκε από τον DeepState, φαίνεται ένας στενός διάδρομος ο οποίος βρίσκεται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο, κάτι που συνιστά απειλή για την Ντομπροπίλια, μια πόλη βορειοδυτικά του Ποκρόφσκ στην οποία σταθμεύει φρουρά .

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο για την μελέτη του πολέμου (ISW) «ρωσικές ομάδες δολιοφθοράς και αναγνώρισης διεισδύουν σε ζώνες κοντά στην Ντομπροπίλια».

Το Ινστιτούτο υπογράμμισε πάντως ότι είναι «πρόωρο» να χαρακτηρίζεται η ρωσική προώθηση «επιχειρησιακή διείσδυση» και ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι «πιθανόν κρίσιμες».

Ένας ουκρανός στρατιωτικός μπλόγκερ, ο Στερνένκο, έγραψε στο Telegram πως αυτή η προώθηση επέτρεψε στα ρωσικά στρατεύματα να καταλάβουν ορισμένα τμήματα μιας οδού που συνδέει σημαντικές πόλεις της περιοχής. Νωρίτερα είχε δηλώσει πως η κατάσταση είναι «κρίσιμη».

Το ISW συνέκρινε αυτή την τακτική διείσδυση με εκείνη που είχε επιτρέψει, τον Απρίλιο 2024, μια μείζονα ρωσική προώθηση μετά την κατάληψη της πόλης Αβντιίβκα έπειτα από μακρά και αιματηρή μάχη.

Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει

Στο πλαίσιο αυτό, δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προφανώς για να στείλει κι ένα μήνυμα προς την πλευρά Τραμπ ενόψει των συνομιλιών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε πως: «Η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις μερικές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία.

«Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου».

Η Ευρώπη στηρίζει περισσότερο από τις ΗΠΑ την Ουκρανία πλέον

Το μήνυμα αυτό προφανώς έχει σαν στόχο το επιτελείο Τραμπ, ενώ πλαισιώνεται και από τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW) για την στρατιωτική βοήθεια που δέχεται το Κίεβο από ΗΠΑ και Ευρώπη. Σύμφωνα με αυτά τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν παραδώσει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια μέσω της αμυντικής βιομηχανίας από ότι οι ΗΠΑ.

Με βάση τα στοιχεία του «Ukraine Support Tracker» στο IfW, από την αρχή της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας έως και το τέλος Ιουνίου 2025, τα ευρωπαϊκά κράτη προμηθεύτηκαν μέσω συμβάσεων νέο στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας άνω των 35,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά 4,4 δισεκατομμύρια περισσότερο από την συνολική αξία των εξοπλιστικών συστημάτων που προμηθεύτηκαν με τον ίδιο τρόπο κατά την ίδια περίοδο οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, τα ευρωπαϊκά κράτη προμηθεύονται πλέον σχεδόν το ήμισυ της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχουν στην Ουκρανία μέσω της βιομηχανίας όπλων και όχι από τα αποθέματα των ενόπλων δυνάμεών τους. Από τα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ της ευρωπαϊκής στρατιωτικής βοήθειας που διατέθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, τουλάχιστον 4,6 δισεκατομμύρια αναμένεται να καταλήξουν σε παραγγελίες προς εταιρίες εξοπλισμών, ποσό που αντιστοιχεί σε μερίδιο 43,8% του συνόλου της στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία.