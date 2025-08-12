Σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της επικράτειας, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και όλες οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, ενώ ζητήθηκε από τη χώρα μας συνδρομή τεσσάρων αεροσκαφών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πολύ δύσκολων συνθηκών και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση που έκανε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του ΠΣ, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, οι θυελλώδεις άνεμοι και η ακραία μείωση της υγρασίας ευνοούν την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ απηύθυνε ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες για την αποφυγή θερμών εργασιών.

Έκανε επίσης ειδική αναφορά στις έρευνες που γίνονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, στις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, όπου υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για εμπρηστικές ενέργειες, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών.

Ολόκληρη η ενημέρωση του Β. Βαθρακογιάννη

«Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

106 πυρκαγιές αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων.

Οι 63 από αυτές, εκδηλώθηκαν σήμερα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν, κυρίως σε Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο και Αιτωλικό.

Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα πεδία των επιχειρήσεων:

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πευκόφυτο, στον Άγιο Στέφανο Αττικής έχει ελεγχθεί.

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά.

Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

Με εντολή του αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών, κυρίως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν μεταβεί κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), όπου σε συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ και για αύριο Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν και σήμερα, σε συνδυασμό με την ακραία μείωση της υγρασίας στη φυτοκάλυψη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, έχουν δημιουργήσει το εκρηκτικό μίγμα που σε κάθε περίπτωση ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών.

Όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες.

Γι’ αυτό το λόγο, η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μας παρέχει 4 αεροσκάφη.

Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών.

Με εντολή αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της επικράτειας έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».