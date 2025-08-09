Στη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε η Πυροσβεστική, σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα.

Πιο αναλυτικά, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ, ηλικίας 58 και 33 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτροφόρο καλώδιο που κόπηκε από στύλο της ΔΕΗ, έπεσε στο έδαφος και πιθανότατα από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά τα ξερόχορτα και πολύ γρήγορα, λόγω του αέρα, οι φλόγες επεκτάθηκαν στη δασική έκταση.

Μάλιστα, στελέχη της ΔΑΑΕ έχουν στα χέρια τους μαρτυρίες και οπτικό υλικό από κάμερες ασφάλειες που «δείχνουν» ότι η φωτιά ξεκίνησε από το καλώδια του συγκεκριμένου στύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τρίτο άτομο, στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ.