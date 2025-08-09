Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 15.30 το μεσημέρι του Σαββατου, στον ΒΟΑΚ, όταν δυο μίνι βαν σφοδρότατα, στο ύψος της Αγ. Πελαγίας στο Ηράκλειο.

Για το ατύχημα κλήθηκαν ασθενοφόρα και Πυροσβεστική με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον έξι άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τραυματίστηκε ο 45χρονος οδηγός του ενός εκ των δύο οχημάτων, ενώ υπήρξαν και εγκλωβισμοί επιβατών, αφού από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης φράκαραν οι πόρτες στο ένα από τα δύο οχήματα και χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών της πυροσβεστικής.

Από το τροχαίο έχουν δημιουργηθεί ουρές οχημάτων επί της εθνικής οδού, με τις αρχές να βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Δείτε εικόνες από το σημείο: