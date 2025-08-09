Επεισόδιο με ξυλοδαρμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις τέσσερις, δυο ομάδες νεαρών πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ πέντε άτομα.

Οι τέσσερις νεαροί πήραν εξιτήριο, ο ένας από τους τραυματίες εξακολουθεί να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές ατόμων στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ