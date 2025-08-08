Αυτές τις λίγες μέρες – ή βδομάδες για τους πιο τυχερούς – μπορείς να τις ζήσεις απαλλαγμένος από κάθε άγχος και σκοτούρα, χωρίς τίποτα να σε απασχολεί. Εκτός από το smartphone και το tablet σου που καθώς σου κρατούν συντροφιά όλη μέρα, κάθε μέρα, συχνά-πυκνά σου υπενθυμίζουν πως πρέπει να βρεις πρίζα. Ε, εδώ λοιπόν μπαίνουν στο παιχνίδι τα powerbanks!

Εξαιρετικά οικονομικά, έχουν μικρό μέγεθος και χωρούν παντού – από τη βαλίτσα και το backpack, μέχρι το νεσεσέρ και την τσέπη σου. Έχουν επαρκή χωρητικότητα για να γεμίσουν τη μπαταρία της συσκευής σου και μάλιστα, αν επιλέξεις μοντέλο που υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση, δεν θα χρειαστείς καν καλώδιο – για τέτοια άνεση μιλάμε! Τα powerbanks αποτελούν τα καλύτερα smart gadgets που μπορείς να πάρεις εν όψει διακοπών. Έλα να δούμε τα καλύτερα.

Cellularline MAG 10.000 mAh 1 θέσης μαύρο

Το MAG 10.000 της Cellularline είναι μία άριστη περίπτωση για ‘σένα που αναζητάς powerbank για να φορτίζεις ασύρματα το iPhone σου. Είναι συμβατό με την τεχνολογία MagSafe, έτσι ώστε το αγαπημένο σου smartphone να ξεκινά να φορτίζει στη στιγμή – χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιήσεις καλώδιο ή έστω να το ευθυγραμμίσεις.

Ugreen Nexode PD 25.000 mAh 3 θέσεων γκρι

Ο απόλυτος σταθμός φόρτισης για τις διακοπές! Με μεγάλη χωρητικότητα που αγγίζει τα 25.000 mAh, θα φορτίσει παράλληλα έως και τρεις συσκευές μέσω των τριών θυρών USB του (δύο Type-C και μία Type-A) για να μη χρειαστεί να περιμένεις ποτέ ξανά. Η δε οθόνη TFT θα σε κρατήσει ενήμερο για την κατάσταση της φόρτισης και την κατανομή της ισχύος.

Sentio Oculus PD 10.000 mAh 1 θέσης μαύρο

Ένα powerbank που συνδυάζει τις επιδόσεις με τον κουλ σχεδιασμό, το Oculus της Sentio έχει διαφανή επιφάνεια που αποκαλύπτει τους μαγνήτες και τα πηνία φόρτισης στο εσωτερικό του για εντελώς sci-fi καταστάσεις! Παράλληλα διαθέτει τεχνολογία MagSafe για ασύρματη φόρτιση iPhone, υποστηρίζει έως και δύο συσκευές παράλληλα και διαθέτει ενδείξεις φόρτισης LED.

Xiaomi 10.000 mAh 2 θέσεων γκρι

Με πολύ μικρό μέγεθος που του επιτρέπει να χωρά παντού, το powerbank της Xiaomi δεν διαθέτει μόνο μεγάλη χωρητικότητα αλλά και ισχύ 165 W για ταχύτατη φόρτιση έως και δύο συσκευών (το καλώδιό του βγάζει 120 W με τη θύρα USB Type-C να προσφέρει άλλα 45 W). Όταν έρθει η ώρα να φορτίσεις το ίδιο, χάρη στην τεχνολογία 70 W, το 0-75% γίνεται μέσα σε 15 λεπτά.

Samsung Battery Pack PD 20.000 mAh 3 θέσεων μπεζ

Με τεράστια χωρητικότητα που φτάνει τα 20.000 mAh, το Battery Pack της Samsung θα καλύψει τις ανάγκες σου, όσο μεγάλες κι αν είναι αυτές. Το βάρος του είναι στα 402 γραμμάρια (απόλυτα λογικό για την κλάση του) ενώ υποστηρίζονται Power Delivery 3.0 και USB Type-C, με υπερταχεία φόρτιση 45 W όταν έχεις μία συσκευή συνδεδεμένη.

Ugreen PD 5000 mAh 2 θέσεων γκρι

Η πλέον φορητή λύση powerbank που μπορείς να βρεις στην αγορά! Η πρόταση της Ugreen διαθέτει ενσωματωμένο βύσμα USB Type-C ώστε να τοποθετείται ακριβώς κάτω από το smartphone σου (σαν extension, ας πούμε), φορτίζοντάς το αστραπιαία. Θα αναπληρώσει τη μπαταρία του smartphone σου περίπου μία φορά (0-100%) ενώ έχει και πτυσσόμενο σταντ για έξτρα άνεση.

Xiaomi 6000 mAh 2 θέσεων μπεζ

Ό,τι καλύτερο και κομψότερο υπάρχει σε powerbank για το smartphone σου. Το αξεσουάρ της Xiaomi έρχεται σε διακριτικό μπεζ χρώμα που του επιτρέπει να περνά απαρατήρητο. Θα προσαρτηθεί μαγνητικά στο smartphone σου, γεμίζοντάς το βάσει πρωτοκόλλου Qi 2.0 – τα δε 6000 mAh του αρκούν για να αναπληρώσουν τη μπαταρία του και κάτι παραπάνω.