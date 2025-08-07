Αύξηση κατά 33,2% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Ιούνιο εφέτος, καθώς υπήρξε αύξηση της αξίας των εισαγωγών και μείωση της αξίας των εξαγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 ανήλθε στα 3.137,6 εκατ. ευρώ (3.575,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.355,5 εκατ. ευρώ (2.499,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 452,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 420,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,1% σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2024.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών τον Ιούνιο ανήλθε σε 7.080,6 εκατ. ευρώ (8.130,2 εκατ. δολάρια) έναντι 6.657,2 εκατ. ευρώ (7.141,4 εκατ.δολάρια) τον ίδιο μήνα του 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 560,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 560,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,0%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 3.943,0 εκατ. ευρώ (4.554,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.301,7 εκατ. ευρώ (4.641,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,3%.Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 108,8 εκατ. ευρώ δηλαδή 3,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 140,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2024.

Το εξάμηνο

Παράλληλα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 16.543,5 εκατ. ευρώ (17.891,0 εκατ. δολάρια) έναντι 16.761,8 εκατ. ευρώ (17.899,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 479,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 356,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,7%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 40.656,7 εκατ. ευρώ (44.315,8 εκατ. δολάρια) έναντι 42.122,1 εκατ. ευρώ (45.396,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 3,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.454,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.377,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή4,4% σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ανήλθε στο ποσότων 24.113,2 εκατ. ευρώ (26.424,8 εκατ. δολάρια) έναντι 25.360,3 εκατ. ευρώ (27.497,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 974,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.021,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Πηγή: ot.gr