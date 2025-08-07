Την ανάγκη να εμπλουτιστούν οι ελληνικές εξαγωγές με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και να επιχειρηθεί με συντονισμένο τρόπο το «άνοιγμα» νέων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα, υπογραμμίζει η διευθύνουσα σύμβουλος της Export Credit Greece, σχολιάζοντας το νέο τοπίο που διαμορφώνουν οι δασμοί στο παγκόσμιο εμπόριο και η πρόσφατη συμφωνία ΕΕ με ΗΠΑ. Η κυρία Έφη Δελή, μιλώντας στο «Βήμα», αναλύει επίσης την πρόσφατη συμφωνία με την ΕΤΕπ και υπογραμμίζει τη βούληση του οργανισμού να συνεχίσει να στηρίζει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Κυρία Δελή, ποιος είναι ο ρόλος της Export Credit Greece ώστε να αποτελέσει ένα ακόμη πιο ενεργό εργαλείο στα χέρια των ελλήνων εξαγωγέων;

«H Eλληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων (Export Credit Greece), ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΑΕΠ, μέσω ενός φιλόδοξου πλάνου μεταρρύθμισης, που ξεκίνησε το 2022, σε συνεργασία με τον ιταλικό οργανισμό SACE, έχει ως στόχο να καταστεί ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός εθνικός Οργανισμός Εξαγωγικών Πιστώσεων. Οι Οργανισμοί Εξαγωγικών Πιστώσεων (Export Credit Agencies, ECAs) λειτουργούν με κρατική στήριξη και έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση των εξαγωγών της χώρας τους.

Οι Οργανισμοί Εξαγωγικών Πιστώσεων διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη στήριξη του διεθνούς εμπορίου, ιδίως σε περιόδους εμπορικών εντάσεων. Παρέχοντας χρηματοοικονομικά προϊόντα, εργαλεία μετριασμού του κινδύνου, οι ECAs βοηθούν τους εξαγωγείς να αναπτύξουν δραστηριότητα σε ξένες αγορές και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους».

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που βλέπετε να αντιμετωπίζουν σήμερα οι έλληνες εξαγωγείς, υπό το πρίσμα των νέων δασμών και την πρόσφατη εμπορική συμφωνία ΕΕ και ΗΠΑ και πώς μπορεί η Export Credit Greece να τους προστατεύσει;

«Είναι γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές, παρά τις έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις, το υψηλό ενεργειακό κόστος και το σχετικά υψηλό ακόμα κόστος εγχώριου δανεισμού, κατάφεραν να διατηρήσουν την εξωστρέφεια της οικονομίας σε υψηλά επίπεδα, γεγονός το οποίο οφείλεται στην προσαρμοστικότητα και την καινοτομία των επιχειρήσεων, αλλά και στην υψηλή ποιότητα των εξαγώγιμων προϊόντων μας. H απόσταση από τον μέσο όρο της Ευρώπης, αναφορικά με τις εξαγωγές είναι σήμερα μικρότερη από ποτέ, καθώς οι εξαγωγές, σε σχέση με το ΑΕΠ, ήταν μόλις 19% το 2009, όταν μπήκαμε στην κρίση, ενώ σήμερα διαμορφώνονται περίπου στο 42% του ΑΕΠ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 51% του ΑΕΠ.

Ταυτόχρονα, όμως, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι συνθήκες κρίσης στο διεθνές εμπόριο και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, διαμορφώνουν μια νέα δυναμική για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και επηρεάζουν σημαντικά το εμπορικό, επενδυτικό και αναπτυξιακό τοπίο της Ευρώπης, ενώ διαμορφώνονται νέες προκλήσεις για τις ελληνικές εξαγωγές».

Τι πρέπει να κάνουν οι έλληνες εξαγωγείς;

«To ζητούμενο είναι οι ελληνικές εξαγωγές να εμπλουτιστούν με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και να επιχειρηθεί με συντονισμένο τρόπο το ”άνοιγμα” νέων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα, ώστε να ανατραπεί το αρνητικό ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών. Αυτό απαιτεί, αφενός την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών και κινήτρων, ώστε να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους, που σχετίζεται με τους δασμούς και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των τιμών, χωρίς να επιβαρύνουν τους καταναλωτές, αλλά και τον μεγαλύτερο συντονισμό και συμπληρωματικότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, για την κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών βιώσιμων επενδύσεων.

Ο ρόλος της Export Credit Greece (ECG), ως κεντρικού πυλώνα στην αρχιτεκτονική υποστήριξης των εξαγωγών και η ενίσχυση του ρόλου της στον τομέα των χρηματοδοτικών εργαλείων ασφάλισης πιστώσεων και εγγυήσεων, κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά πλέον στη νέα τάξη πραγμάτων, όπου η πολιτική και οικονομική διπλωματία σχετίζεται άμεσα με το διεθνές εμπόριο και τη χρηματοδότηση συναλλαγών (trade finance), όπως πρόσφατα αναδείχθηκε και από την εμπεριστατωμένη μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, με τίτλο “US Tariffs and Greek Exports”, σχετικά με τις επιπτώσεις από την επιβολή των αμερικανικών δασμών.

Υπάρχουν επίσης σημαντικά περιθώρια και ευκαιρίες για ενισχυμένη συνεργασία στον χώρο της χρηματοδότησης εξαγωγών, ιδιαίτερα στον χώρο των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και της στήριξης της αναπτυξιακής δραστηριότητας μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, σε χώρες ιδιαίτερου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας για την ελληνική οικονομία».

Η πρόσφατη ανακοίνωση της συμφωνίας της Export Credit Greece με την ΕΤΕπ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Mε ποιον τρόπο θα μεταφραστεί σε απτά οφέλη για τους έλληνες εξαγωγείς; Τι καινούργιο έρχεται να προσφέρει;

«Η σχέση της χώρας μας με την ΕΤΕπ είναι μια σχέση μακροχρόνιας συνεργασίας και εμπιστοσύνης, καθώς τόσο η ΕΤΕπ όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχουν στηρίξει, μέσω πλήθους χρηματοδοτικών εργαλείων, τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης συνολικά, όπως η καθαρή ενέργεια, οι υποδομές, οι ΜμΕ και οι κλάδοι της τεχνολογίας και καινοτομίας.

Από την πλευρά της Export Credit Greece (ECG) και μέσα από την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της, με τη μεταρρύθμιση που ξεκίνησε το 2022, ο πρωταρχικός μας στόχος μας είναι να στηρίζουμε όλες εκείνες τις ελληνικές επιχειρήσεις που προάγουν τον εξωστρεφή χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας, παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, συμβάλλουν στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης και ενισχύουν την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

Στο επόμενο διάστημα, στόχος μας είναι να αναπτύξουμε το κομμάτι των μεσο-μακροπρόθεσμων συμβολαίων ασφάλισης πιστώσεων, μέσω της λειτουργίας των νέων μοντέλων τιμολόγησης και ανάληψης κινδύνων που έχουμε αναπτύξει, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών Οργανισμών Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Ειδικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η εξασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους, εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας, απαιτεί συντονισμένες ενέργειες, όπως η διαφοροποίηση του κινδύνου μέσω της επέκτασης σε νέες αγορές με παράλληλη ασφάλιση των πιστώσεών τους από έναν οργανισμό ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, που διευκολύνει και τη χρηματοδότηση των εξαγωγών τους.

Παράλληλα, όμως, ενδιαφερόμαστε να δραστηριοποιηθούμε στον κλάδο της παροχής εγγυήσεων, που αποτελεί τη δεύτερη βασική δραστηριότητα των ομοειδών οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων, προκειμένου να διευκολύνεται περαιτέρω η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και η αύξηση των πιστοδοτικών τους ορίων, τόσο για την αμιγώς εξαγωγική δραστηριότητα προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και για την υλοποίηση σημαντικής κλίμακας επενδύσεων σε χώρες του εξωτερικού».

Ποιοι τομείς ή κατηγορίες εξαγωγέων αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από αυτή τη συμφωνία με την ΕΤΕπ;

«H συμφωνία μας με την ΕΤΕπ περιλαμβάνει την από κοινού εξέταση των τομέων εξαγωγικής και επενδυτικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, οι οποίοι κρίνονται σημαντικοί και εμπίπτουν στις στρατηγικές προτεραιότητες της οικονομίας μας, ως μέρος της ΕΕ, αλλά και του καταστατικού σκοπού κάθε επιμέρους οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, εμβληματικές επενδύσεις, μέσω κινητοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για την υλοποίηση της στρατηγικής Global Gateway της Ευρώπης, κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές, αλλά και η στήριξη κλάδων εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίοι ενδεχομένως πλήττονται από την εφαρμογή υφιστάμενων δασμολογικών πολιτικών, αποτελούν προτεραιότητα για εμάς ως Οργανισμό Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Για τον λόγο αυτόν, η συμφωνία μας αφορά τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, μέσω του οποίου παρέχονται και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πέραν αυτού, όμως, και ειδικότεροι κλάδοι της οικονομίας, που σχετίζονται με το οικοσύστημα των κατασκευών και υποδομών σε χώρες του εξωτερικού, με ιδιαίτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας, εντάσσονται στον σχεδιασμό της από κοινού δράσης μας για την παροχή των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η ECG θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, για παράδειγμα, να συμμετάσχει στο Export Credit Pilot, στο πλαίσιο του Invest EU, το οποίο περιλαμβάνει εγγύηση 300 εκατ. ευρώ για ECAs που προσφέρουν υποστήριξη σε ευρωπαϊκές ΜμΕ και Small Mid-Cap που εξάγουν στην Ουκρανία».