Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από λούνα παρκ στη Σαουδική Αραβία, αφού παιχνίδι που περιστρεφόταν στον αέρα κόπηκε στα δύο. Από το ατύχημα χτύπησαν 23 άνθρωποι, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες, κανένας δεν τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ειδικότερα, το περιστατικό συνέβη στο Green Mountain Park στην περιοχή Hada κοντά στο Taif της Σαουδικής Αραβίας. Όπως φαίνεται και από το οπτικοακουστικό υλικό, ο στύλος από το γεμάτο κόσμο παιχνίδι, φαίνεται να σπάει σε δύο κομμάτια, ενώ βρίσκεται στον αέρα.



Η βάση της κατασκευής με τα καθίσματα πέφτε με δύναμη κατακόρυφα στο έδαφος, καθώς ακούγεται και ένας εκκωφαντικός ήχος.

Στο λούνα παρκ επικράτησε πανικός, ωστόσο το ευτυχές είναι πως δεν υπήρξαν θύματα.

Σύμφωνα με την Okaz, δημοφιλή εφημερίδα στη Σαουδική Αραβία, 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι πιο σοβαρά.

A “360-degree” ride in Saudi Arabia broke in half while people were riding it. At least 23 people were injured

The incident occurred at Green Mountain Park in the city of Taif. pic.twitter.com/gC6MRnPDSJ

