Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα νωρίτερα απόψε στη Βάδη – Βυρτεμβέργη της Γερμανίας, όταν εκτροχιάστηκαν δύο βαγόνια επιβατικής περιφερειακής υπερταχείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Schwäbische Zeitung.

Σε βιντεοσκοπημένα πλάνα από τον τόπο του δυστυχήματος φαίνεται πως δυνάμεις της πυροσβεστικής και του σωστικού συνεργείου εργάζονται πάνω στα εκτροχιασμένα βαγόνια, προσπαθώντας να αποκτήσουν πρόσβαση στους επιβάτες. Επιπλέον, ακούγονται δυνατές κραυγές.

Ένα μέρος του τρένου βρίσκεται αναποδογυρισμένο στο πλάι, ενώ η οροφή ενός βαγονιού είναι ανοιγμένη. Τα βαγόνια, που έχουν εκτροχιαστεί πλήρως, βρίσκονται σε μια δασώδη πλαγιά ανάμεσα σε δέντρα.

UPDATE: 🇩🇪⚠️

Multiple fatalities and injuries reported after a train collision near Riedlingen, in Biberach district, Baden-Württemberg, Germany.

The passenger train was reportedly carrying up to 100 passengers at the time of the crash.

Rescue operations are ongoing.#Germany pic.twitter.com/qMCCDV96zo

