Από τις αποκαλύψεις για ιστότοπους που χρησιμοποιούν AI για τη δημιουργία ψεύτικων «γυμνών» εικόνων χωρίς συναίνεση, μέχρι τις στρατηγικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε AI υποδομές από κυβερνήσεις και τεχνολογικούς κολοσσούς, η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Διαβάστε τις 5 πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, 16 Ιουλίου, γύρω από την AI, με πολιτικό, ηθικό και τεχνολογικό αποτύπωμα.

Η σκοτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης αποκαλύπτεται μέσα από νέα έρευνα που δείχνει ότι ιστότοποι που χρησιμοποιούν AI για τη δημιουργία ψεύτικων “γυμνών” εικόνων γυναικών και κοριτσιών – χωρίς τη συναίνεσή τους – παραμένουν ενεργοί, εξαιρετικά δημοφιλείς και εξαιρετικά κερδοφόροι.

Σύμφωνα με το Indicator, πλατφόρμα ερευνητικής δημοσιογραφίας για την ψηφιακή αποπλάνηση (grooming), 85 τέτοιοι ιστότοποι – οι λεγόμενοι “nudify” ή “undress” generators – συγκεντρώνουν πάνω από 18,5 εκατομμύρια επισκέπτες τον μήνα, με εκτιμώμενα ετήσια έσοδα έως και 36 εκατομμύρια δολάρια. Το σοκαριστικό στοιχείο; Οι περισσότεροι από αυτούς τους ιστότοπους λειτουργούν χάρη σε υπηρεσίες τεχνολογικών κολοσσών όπως η Meta , Google, η Amazon Web Services και η Cloudflare.

Πολλές από τις εικόνες που δημιουργούνται αφορούν ανήλικα κορίτσια, γεγονός που αγγίζει τα όρια του ψηφιακού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM). Παρά τις προσπάθειες κάποιων κρατών και πλατφορμών να περιορίσουν τη διάδοση τέτοιων υπηρεσιών, η ζήτηση και τα έσοδα αυξάνονται συνεχώς. Το ζήτημα φέρνει ξανά στο προσκήνιο την έλλειψη ηθικής επιτήρησης και την ανάγκη για παγκόσμια νομοθετική δράση γύρω από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για μη συναινετικούς σκοπούς.

Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να εγκρίνει μέχρι το τέλος Ιουλίου μια νέα εθνική στρατηγική για την AI με τον τίτλο “AI Offensive”. Στόχος είναι το 10% του ΑΕΠ της χώρας να προέρχεται από προϊόντα και υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης μέχρι το 2030.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

Γιατί είναι σημαντικό: Η Γερμανία – και κατ’ επέκταση η ΕΕ – επιχειρεί να απαντήσει στην κυριαρχία ΗΠΑ και Κίνας, με μια κοινή στρατηγική αυτονομίας και τεχνολογικής καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του Pennsylvania Energy & Innovation Summit, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των $100 δισ. για τη δημιουργία AI data centers και ενεργειακών υποδομών. Στο σχέδιο συμμετέχουν εταιρείες όπως η Google, η Blackstone και η CoreWeave.

Γιατί είναι σημαντικό: Η κίνηση εντάσσεται σε μια στρατηγική «επανεκβιομηχάνισης» των ΗΠΑ μέσω τεχνολογίας αιχμής. Συνδέει την Τεχνητή Νοημοσύνη με την ενεργειακή αυτάρκεια και την τοπική ανάπτυξη.

Μετά από συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, εξασφάλισε την άρση των περιορισμών στην πώληση των H20 AI chips στην Κίνα. Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει την εμπορική στρατηγική των τελευταίων μηνών, όπου οι ΗΠΑ απαγόρευαν την εξαγωγή υψηλής ισχύος AI chips στην κινεζική αγορά.

Γιατί είναι σημαντικό: Η Nvidia ανακτά πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά και η γεωπολιτική ένταση ΗΠΑ-Κίνας δείχνει σημάδια μερικής αποκλιμάκωσης, τουλάχιστον στον τομέα των τεχνολογικών εξαγωγών.

Η Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές επενδύσεις της ιστορίας της, δημιουργώντας νέα υπερσύγχρονα data centers αποκλειστικά για AI.

Δύο από τα έργα έχουν ήδη ονομαστεί: Prometheus και Hyperion, με ισχύ που φτάνει έως και τα 5 GW. Η κατασκευή τους σηματοδοτεί μια στροφή της Meta σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο όπου η υπολογιστική ισχύς αποτελεί βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα.

Γιατί είναι σημαντικό: Η Meta επιχειρεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος έναντι της OpenAI και της Google. Η επένδυση σε ιδιόκτητη υποδομή AI δημιουργεί νέο τεχνολογικό τοπίο όπου οι πλατφόρμες δεν εξαρτώνται από τρίτους.

H Popeyes, μια αμερικανική, παγκόσμια αλυσίδα fast‑food, διάσημη για το πικάντικο τηγανητό κοτόπουλο σε στυλ Cajun/Creole. χρησιμοποιεί AI (Suno για μουσική, Veo 3 για visuals) για να φτιάξει ένα διασκεδαστικό diss–track προς τα Snack Wraps των McD’s, υπερασπιζόμενη τα δικά της Chicken Wraps. Το αποτέλεσμα είναι viral, αποδεικνύοντας πώς το AI μπορεί να φέρει χιούμορ (και γεύση) στο marketing.

