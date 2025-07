Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελετή αναγόρευσης του αποφοίτου του ΕΜΠ, Καθηγητή Μιχάλη Γιαννακάκη, από το Department of Computer Science του Columbia University των ΗΠΑ, ως Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στην τελετή απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου και ο Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής Παναγιώτης Τσανάκας. Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του τιμώμενου παρουσίασε ο Καθηγητής Αριστείδης Παγουρτζής.

Ακολούθησε η επίσημη τελετή αναγόρευσης και η επίδοση του Μεταλλίου του ΕΜΠ στον Καθηγητή Γιαννακάκη, ο οποίος στη συνέχεια εκφώνησε ομιλία με τίτλο: «Εξερευνήσεις στη χώρα των αλγορίθμων».

Λίγα λόγια για τον Καθηγητή Μιχάλη Γιαννακάκη

Ο Καθηγητής Μιχάλης Γιαννακάκης είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα της Θεωρητικής Πληροφορικής, με διεθνή επιρροή και προσφορά. Είναι γνωστός για το έργο του στους τομείς της υπολογιστικής πολυπλοκότητας, των βάσεων δεδομένων, της επαλήθευσης και δοκιμών λογισμικού και της αλγοριθμικής θεωρίας γράφων.

Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1975, με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και το 1979 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στην επιστήμη των υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Princeton.

Εντάχθηκε στα Bell Laboratories και από το 1991 έως το 2001 διετέλεσε διευθυντής του Τμήματος Ερευνών των Αρχών Υπολογισμού. Στη συνέχεια, εργάστηκε στα Avaya Laboratories μέχρι το 2002. Το 2002, εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Stanford, ενώ από το 2004 είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Columbia, κατέχοντας την έδρα Percy K. και Vida L. W. Hudson.

Είναι μέλος της National Academy of Engineering και της National Academy of Sciences των ΗΠΑ. Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Knuth, το Βραβείο Διακεκριμένου Τεχνικού Προσωπικού και το Χρυσό Βραβείο του Προέδρου των Bell Laboratories. Είναι εταίρος (fellow) της Association for Computing Machinery, ACM και των Bell Laboratories. Το 2020 εκλέχθηκε μέλος της American Academy of Arts and Sciences.

Το ΕΜΠ είναι υπερήφανο που επανυποδέχεται τον Καθηγητή Μιχάλη Γιαννακάκη με τη νέα, πλέον, ιδιότητά του, αυτή του μέλους του διακεκριμένου κύκλου των Επιτίμων Διδακτόρων του.