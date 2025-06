Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα», αφού ιρανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα σήμερα το νοσοκομείο Soroka στα νότια της χώρας.

«Σήμερα το πρωί οι Ιρανοί τρομοκράτες δικτάτορες εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του νοσοκομείου Soroka στη Μπερσέβα και εναντίον πολιτών στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Θα κάνουμε τους τυράννους της Τεχεράνης να πληρώσουν μεγάλο τίμημα», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Χ.

Another angle of the Iranian ballistic missile impact earlier on Soroka Medical Center in the city of Beersheba, as well as the resulting shockwave from the impact. pic.twitter.com/Tvsr69efa5

