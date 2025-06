Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, παραδέχτηκε ότι εξοπλίζει φατρίες στη Γάζα που, όπως λέει, αντιτίθενται στη Χαμάς, μετά από ισχυρισμούς ότι μέλη αυτών των εγκληματικών συμμοριών λεηλάτησαν ανθρωπιστική βοήθεια και έχουν δεσμούς με τζιχαντιστικές ομάδες.

Η παραδοχή έγινε μετά από δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες ο Νετανιάχου είχε εγκρίνει τη χορήγηση όπλων σε μια ομάδα της οποίας φέρεται να ηγείται ένας άνδρας γνωστός ως Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, κάτοικος της Ράφα από οικογένεια Βεδουίνων, γνωστός σε τοπικό επίπεδο για την εμπλοκή του σε εγκληματικές δραστηριότητες. Το Ισραήλ φέρεται να παρείχε στην ομάδα του Αμπού Σαμπάμπ, η οποία αυτοαποκαλείται «Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία», τουφέκια Kalashnikov, συμπεριλαμβανομένων όπλων που κατασχέθηκαν από τη Χαμάς.

Yasser Abu Shabab, Israel’s warlord in Gaza is a 30-year-old criminal who was imprisoned until Oct 7 on charges of possessing of large quantities on narcotics, I learned from multiple sources

He’s now expanded his activities from Rafah to Khan Younis, where he’s staying a villa… pic.twitter.com/jwpO7tfwD5

