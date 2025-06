Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο την Τετάρτη σε αίτημα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός» μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς στη Γάζα και για απρόσκοπτη πρόσβαση της βοήθειας σε ολόκληρη την περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα υποστηρίξουν κανένα μέτρο που δεν καταδικάζει τη Χαμάς και δεν καλεί τη Χαμάς να αποστρατιωτικοποιηθεί και να αποχωρήσει από τη Γάζα», δήλωσε η αναπληρώτρια πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ντόροθι Σι, στο Συμβούλιο πριν από την ψηφοφορία.

«Αυτή η απόφαση θα υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας που να αντανακλά την πραγματικότητα στο έδαφος και θα ενθαρρύνει τη Χαμάς», είπε για το κείμενο που υποβλήθηκε από 10 χώρες στο 15μελές Συμβούλιο.

Τα υπόλοιπα 14 μέλη του Συμβουλίου ψήφισαν υπέρ του σχεδίου απόφασης. Το Ισραήλ απέρριψε τις εκκλήσεις για άνευ όρων ή μόνιμη κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι η Χαμάς δεν μπορεί να παραμείνει στη Γάζα. Έχει ανανεώσει τη στρατιωτική του επίθεση στη Γάζα – επιδιώκοντας επίσης την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς – από τότε που έληξε η δίμηνη κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο.

Ο Ντάνι Ντάνον σε ανάρτησή του ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την στήριξή τους. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε: «Ευχαριστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες που επέδειξαν ηθική σαφήνεια και ηγεσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ασκώντας βέτο στο μονόπλευρο ψήφισμα κατά του Ισραήλ. Το ψήφισμα που τέθηκε σε ψηφοφορία ζητούσε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα χωρίς να εξαρτάται από την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων — ένα δώρο στη Χαμάς.

Στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα στους τρομοκράτες της Χαμάς: απορρίψτε κάθε πρόταση και η διεθνής κοινότητα θα σας ανταμείψει· κρατήστε αθώους πολίτες ομήρους και ο ΟΗΕ θα σας παράσχει νομιμότητα. Αυτό δεν είναι διπλωματία — είναι παράδοση στην τρομοκρατία. Όσο οι όμηροι παραμένουν στη Γάζα, δεν θα υπάρξει εκεχειρία. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ασκεί στρατιωτική πίεση και να χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους».

I thank the United States for demonstrating moral clarity and leadership at the UN Security Council by vetoing the one-sided resolution against Israel.

The resolution that was brought to a vote called for a ceasefire in Gaza without conditioning such a ceasefire on the immediate… pic.twitter.com/jaNg45sv1w

— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) June 4, 2025