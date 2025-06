Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαίνεσε σήμερα την Υπηρεσία Ασφαλείας της χώρας (SBU) για την επιτυχία της επιχείρησης που, σύμφωνα με το Κίεβο, προκάλεσε τεράστια καταστροφή σε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, επρόκειτο για «απολύτως λαμπρό αποτέλεσμα» που επιτεύχθηκε αποκλειστικά με ουκρανικό σχεδιασμό και εκτέλεση.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι, αποκάλυψε ότι η επιχείρηση χρειάστηκε έναν χρόνο, έξι μήνες και εννέα ημέρες από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή της. «Είναι η πιο μακρινής εμβέλειας επιχείρησή μας» σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι εμπλεκόμενοι Ουκρανοί πράκτορες απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το ρωσικό έδαφος.

Ευχαρίστησε επίσης τον αρχηγό της SBU, Βασίλ Μαλιούκ και έδωσε εντολή να αποκαλύψει στοιχεία της επιχείρησης χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της Ουκρανίας. Όπως διευκρίνισε, «φυσικά, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν όλα σε αυτή τη φάση, αλλά πρόκειται για ουκρανικές ενέργειες που αναμφίβολα θα γραφτούν στα βιβλία της Ιστορίας».

Ολοκληρώνοντας, ο Ζελένσκι επανέλαβε την προσήλωσή του στην αυτοάμυνα της χώρας: «Η Ουκρανία αμύνεται – και το πράττει δικαίως. Κάνουμε τα πάντα ώστε η Ρωσία να νιώσει την ανάγκη να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία τον ξεκίνησε, η Ρωσία πρέπει να τον τελειώσει. Δόξα στην Ουκρανία!».

Head of the Security Service of Ukraine Vasyl Maliuk delivered a report regarding today’s operation. An absolutely brilliant result. A result achieved solely by Ukraine. One year, six months, and nine days from the start of planning to effective execution. Our most long-range… pic.twitter.com/oN41NFYyfw

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2025