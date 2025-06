Η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάρρευση των γεφυρών στις περιφέρειες του Μπριάνσκ και του Κουρσκ προκλήθηκε από εκρήξεις.

Οι δύο γέφυρες κατέρρευσαν σε δύο διαφορετικές περιφέρειες που συνορεύουν με την Ουκρανία:

Όπως επισημαίνουν διπλωματικοί αναλυτές, πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις ήδη εύθραυστες προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Ukrainian coward scum commit another terrorist attack on civilians

In the Bryansk region, a bridge was blown up, under which a passenger train Moscow – Klimovo was passing at that time and derailed – media

▪️So far, eight people are known to have been injured.

▪️The blowing… pic.twitter.com/LOf1OiG9di

— Russia Truth (autonomous pro-Kremlin infowarrior) (@Russia_Truth) May 31, 2025