Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στην «έξυπνη» άμυνα με αυτόνομα υποβρύχια και η Meta ξεκινά επισήμως τη συλλογή δεδομένων χρηστών για την εκπαίδευση των μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης, μεγάλες εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις υιοθετούν καινοτόμες AI λύσεις. Η Heineken ενσωματώνει εσωτερικό chatbot για τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, η Microsoft επεκτείνεται στην Ινδονησία με νέο cloud data center, και η Hedera Dx επενδύει στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την εξατομικευμένη φροντίδα καρκίνου.

Και επειδή πάντα υπάρχει μια #Error404 στιγμή…Η Google έκανε το “Distracted Boyfriend” ταινία μικρού μήκους με πλήρη voiceover. Ναι, το meme. Ναι, μιλάει. Ναι, έχει πλοκή.

Από τις 27 Μαΐου, η Meta (Facebook και Instagram) άρχισε να συλλέγει δημόσια δεδομένα χρηστών στην Ευρώπη για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της. Αυτό περιλαμβάνει αναρτήσεις, σχόλια και λεζάντες φωτογραφιών. Οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να αντιταχθούν σε αυτή τη συλλογή έως την ίδια ημερομηνία. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα των χρηστών.

Γιατί είναι σημαντικό: Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην πολιτική δεδομένων στην Ευρώπη, επηρεάζοντας εκατομμύρια χρήστες και θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας.

Πηγή

Στις 27 Μαΐου, η Microsoft ανακοίνωσε το άνοιγμα της πρώτης της περιοχής cloud στην Ινδονησία, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας AI. Η νέα υποδομή θα παρέχει προηγμένες υπηρεσίες cloud και AI, υποστηρίζοντας την ψηφιακή μεταμόρφωση της χώρας.

Γιατί είναι σημαντικό: Η επένδυση αυτή ενισχύει την ψηφιακή υποδομή της Ινδονησίας και προωθεί την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην περιοχή, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας στην παγκόσμια αγορά.

Πηγή

Η Heineken παρουσίασε το «Hoppy», ένα εσωτερικό chatbot τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στην πλατφόρμα SAP Business Technology Platform. Το Hoppy στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα και στη μείωση του χρόνου αναζήτησης πληροφοριών από 15 λεπτά σε μόλις 1 λεπτό.

Γιατί είναι σημαντικό: Η ενσωμάτωση του Hoppy δείχνει πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για την αύξηση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων, προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πηγή

Η ευρωπαϊκή εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Helsing παρουσίασε το SG-1 Fathom, ένα αυτόνομο υποβρύχιο όχημα σχεδιασμένο για μακροχρόνιες αποστολές αναγνώρισης. Το SG-1 Fathom μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία για έως και τρεις μήνες, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Lura για την ανίχνευση και ταξινόμηση υποβρύχιων ήχων, εντοπίζοντας πλοία και υποβρύχια με υψηλή ακρίβεια. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την αναγνώριση ήχων 10 φορές πιο αθόρυβων από τα συμβατικά συστήματα και λειτουργεί 40 φορές ταχύτερα από έναν ανθρώπινο χειριστή.

Γιατί είναι σημαντικό: Το αυτόνομο υποβρύχιο SG-1 Fathom, με δυνατότητα τρίμηνης αποστολής και προηγμένη ακουστική ανάλυση, αποτελεί μέρος του σχεδίου «ReArm Europe» για την προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως οι υποθαλάσσιοι αγωγοί. Η χρήση AI ενισχύει τη δυνατότητα πρόβλεψης και άμεσης αντίδρασης σε απειλές, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί τη μετάβαση σε «έξυπνη» άμυνα, με γεωπολιτικές και τεχνολογικές προεκτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης.

Η ελβετική βιοτεχνολογική startup Hedera Dx ανακοίνωσε στις 27 Μαΐου 2025 ότι εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 15 εκατ. ευρώ σε γύρο Series A. Η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις που επιτρέπουν στα νοσοκομειακά εργαστήρια να πραγματοποιούν προηγμένες μοριακές διαγνώσεις τοπικά και με χαμηλό κόστος, με στόχο την παροχή εξατομικευμένων θεραπειών για ασθενείς με καρκίνο.

Γιατί είναι σημαντικό: Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου μπορεί να οδηγήσει σε πιο ακριβείς και αποτελεσματικές θεραπείες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών και μειώνοντας το κόστος για τα συστήματα υγείας.

Πηγή

Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα generative models, η Google αναπαράστησε τις σκηνές του meme με φυσική κίνηση, εκφράσεις προσώπου και ακόμα και φωνητική αφήγηση, δημιουργώντας μια σατιρική μικρού μήκους ιστορία με “κινηματογραφικό ύφος”. Το meme, γνωστό για την απεικόνιση ενός άντρα που κοιτάζει άλλη γυναίκα ενώ περπατάει με τη σύντροφό του, έχει χρησιμοποιηθεί χιλιάδες φορές στο διαδίκτυο για να σχολιάσει θέματα προσοχής, αλλαγής ενδιαφέροντος και ειρωνείας. Η νέα έκδοση, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προσθέτει πλέον διάλογο και κωμικά voiceovers στους χαρακτήρες, ενώ η αφήγηση περιγράφει με υπερβολικά δραματικό τόνο το «δίλημμα» του πρωταγωνιστή.

Popular Meme brought to life with Veo3 + Audio pic.twitter.com/Qh78UAy4Ky

— meme that make you smile (@fun_club_137) May 26, 2025