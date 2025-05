Στην Αθήνα και στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Αθηνών θα πραγματοποιηθεί, στις 3 και 4 Ιουνίου 2025, το δεύτερο διεθνές συνέδριο «Trends in Classics – Historiography», με θέμα τις συνθήκες διαμόρφωσης και εξέλιξης της ελληνορωμαϊκής λογοτεχνικής παράδοσης για τον Μ. Αλέξανδρο από τους ελληνιστικούς χρόνους έως και την ύστερη αρχαιότητα.

Το συνέδριο έχει τίτλο: «All the King’s Writers: Tradition and Renewal in the Ancient Histories of Alexander the Great».

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από:

το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών,

το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και

το Τμήμα Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Μάρμπουργκ.

Την επίσημη έναρξη του συνεδρίου, που υποστηρίζεται με ευγενική χορηγία του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, θα χαιρετίσουν οι:

Αντώνιος Ρεγκάκος, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Αθανάσιος Στεφανής, διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Ακαδημία Αθηνών

Γιώργος Ανδρειωμένος, καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Trends in Classics-Historiography» θα διεξαχθεί στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα).

Έναρξη: Τρίτη 3 Ιουνίου 2025, ώρα 09:00

Λήξη: Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025, ώρα 16:30

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν δήλωση συμμετοχής μέσω email στον κ. Βασίλη Λιοτσάκη στη διεύθυνση v.liotsakis@uop.gr έως και τις 30 Μαΐου 2025.

Οργανωτική επιτροπή:

Αντώνιος Ρεγκάκος, Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

Ιωάννης Μ. Κωνσταντάκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Βασίλης Λιοτσάκης, Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Καλαμάτας

Sabine Müller, Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ

Ομιλητές:

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ερευνητές από 18 πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αναλυτικά, οι ομιλητές (σε αλφαβητική σειρά) είναι:

Ory Amitay, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Χάιφα, Τμήμα Ιστορίας

Sulochana Asirvatham, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Montclair State

Cinzia Bearzot, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ιερής Καρδιάς, Μιλάνο

Anja Bettenworth, Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο της Κολωνίας

Philip Bosman, Καθηγητής Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Στέλενμπος

Craige Champion, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Syracuse, Νέα Υόρκη

Julian Degen, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Ινσμπουργκ

Christian Thrue Djurslev, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο του Ώρχους

Jennifer Finn, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Loyola, Σικάγο

Lennart Gilhaus, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Humboldt, Βερολίνο

Ιωάννης Μ. Κωνσταντάκος, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Ηλίας Κουλακιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Franca Landucci, Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας, Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ιερής Καρδιάς, Μιλάνο

Βασίλης Λιοτσάκης, Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Καλαμάτας

Giustina Monti, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών (Κλασικού Πολιτισμού), Πανεπιστήμιο του Λίνκολν

Sabine Müller, Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ

Christopher Pelling, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Frances Pownall, Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα

Matthew Watts, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο του Οτάγκο

Όλες οι ομιλίες και οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.