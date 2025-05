Επίθεση με μαχαίρι κατά επιβατών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (23/5) στον σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου. Από την επίθεση έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 12 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild, συνελήφθη μια γυναίκα από την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Tουλάχιστον τρία άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της αιματηρής επίθεσης συνεχίζονται.

BREAKING – A woman was arrested at Hamburg Central Station, Germany, in connection with a stabbing incident that injured 12 people, six of whom sustained serious injuries.

