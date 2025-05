Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, έρχεται σε αντίθεση με όσα γνωρίζει η Μόσχα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες αφού συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν τη Δευτέρα και είπε ότι ο Πούτιν επιθυμεί να συνεχίσει να πολεμά στην Ουκρανία, διότι εκτιμά ότι κερδίζει.

Exclusive: Trump privately told European leaders that Putin isn’t ready to end the war, which runs counter to what he has said publicly about the Russian leader https://t.co/2UdJlvDr7W

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 22, 2025