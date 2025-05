Ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο, προβάλλοντας βίντεο που, όπως ισχυρίστηκε, σχετίζονται με καταγγελίες για γενοκτονία στη συγκεκριμένη αφρικανική χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φιλοξενούσε τον Σίριλ Ραμαφόσα, ο οποίος παρέμεινε σιωπηλός όσο προβαλλόταν το υλικό. «Θα ήθελα να ξέρω πού συνέβη αυτό, γιατί αυτά τα [βίντεο] δεν τα έχω ξαναδεί» είπε ο Ραμαφόσα.

Τα φώτα χαμήλωσαν στο Οβάλ Γραφείο καθώς προβάλλονταν βίντεο όπου Νοτιοαφρικανοί αξιωματούχοι φέρονται να καλούν σε βία κατά λευκών αγροτών. Τα βίντεο περιλάμβαναν έναν κομμουνιστή πολιτικό να τραγουδά ένα αμφιλεγόμενο αντι-απαρτχάιντ τραγούδι, με στίχους που αναφέρονται στη δολοφονία αγροτών.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Νότια Αφρική ότι αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις δολοφονίες λευκών αγροτών. «Οι άνθρωποι φεύγουν από τη Νότια Αφρική για τη δική τους ασφάλεια. Η γη τους κατάσχεται και σε πολλές περιπτώσεις δολοφονούνται. Αυτοί είναι αξιωματούχοι και λένε… σκοτώστε τον λευκό αγρότη και πάρτε τη γη του» είπε αναφερόμενος στα άτομα που υπάρχουν στα βίντεο.

Ο Τραμπ έδειξε στους δημοσιογράφους διάφορα άρθρα που, όπως είπε, δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες και αφορούσαν «θανάτους ανθρώπων, θάνατο, θάνατο, θάνατο, φρικτό θάνατο, θάνατο». Ο Τραμπ είπε: «Κοιτάξτε αυτό [τον τίτλο] – λευκό ζευγάρι από τη Νότια Αφρική λέει ότι δέχτηκε βίαιη επίθεση. Να οι χώροι ταφής παντού, όλοι αυτοί είναι λευκοί αγρότες που έχουν θαφτεί». Φυλλομετρώντας τα άρθρα είπε πως αφορούν ανθρώπους που «δολοφονήθηκαν πρόσφατα και δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει χειρότερο».

