«Την αλληλεγγύη της Εκκλησίας» προς τους δημοσιογράφους εξέφρασε τη Δευτέρα, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου στο Βατικανό, ο Πάπας Λέων ΙΔ και ζήτησε την απελευθέρωση όσων έχουν φυλακιστεί, «επειδή έψαξαν και αφηγήθηκαν την αλήθεια».

«Η Εκκλησία αναγνωρίζει σ’ αυτούς τους μάρτυρες -σκέπτομαι αυτούς που εξιστορούν τον πόλεμο ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους- το θάρρος αυτών που υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και το δικαίωμα των λαών να είναι ενημερωμένοι», τόνισε, απευθυνόμενος σε μερικούς από τους χιλιάδες δημοσιογράφους που ταξίδεψαν στη Ρώμη για να καλύψουν την εκλογή του ως πρώτου αμερικανού Ποντίφικα, εκτιμώντας πως «μόνο οι λαοί που είναι ενημερωμένοι μπορούν να κάνουν ελεύθερες επιλογές».

Pope Leo XIV met on Monday with media professionals in Rome to cover the papal election, urging them to promote peace.

“The way we communicate is of fundamental importance,” he said. “We must say ‘no’ to the war of words and images; we must reject the paradigm of war.” pic.twitter.com/WHxlFUiZQw

