Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο, για την πρώτη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο επανεκκίνησης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο «πάγος» στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών είχε προκύψει από τους δασμούς του Τραμπ και τις απειλές του να «προσαρτήσει» τον Καναδά. Το Φιλελεύθερο κόμμα του Κάρνεϊ κέρδισε τις εκλογές της 28ης Απριλίου με την υπόσχεση ότι θα αντιμετωπίσει τον Τραμπ και θα σφυρηλατήσει μια νέα, διμερή σχέση, οικονομική και ασφαλείας, με τις ΗΠΑ.

Η συνάντηση των δύο ανδρών στιγματίστηκε από μια αν μη τι άλλο αμήχανη στιγμή. Ο αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για τη δήλωσή του ότι ο Καναδάς θα μπορούσε να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αρχικά είπε πως «ακόμα πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει» και συνέχισε διευκρινίζοντας ότι «χρειάζονται δύο για να χορέψει κάποιος τάνγκο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά ακινήτων στον Καναδά.

Ο Κάρνεϊ, εμφανώς ενοχλημένος από αυτή την αναφορά του Τραμπ, απάντησε κοφτά: «Κάποια μέρη δεν είναι ποτέ προς πώληση. Δεν είναι προς πώληση και δεν θα είναι ποτέ».

Ο Τραμπ έσπευσε να τον διακόψει λέγοντας ότι «μόνο ο χρόνος θα δείξει. Ποτέ μη λες ποτέ. Θα δούμε με τον καιρό τι θα συμβεί».

When questioned on President Trump’s remarks that Canada could be the 51st US State, Canadian Prime Minister Mark Carney says ‘some places are never for sale’.

