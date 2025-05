Με στρατιωτική παρέλαση και την εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι, οι Βρετανοί ξεκίνησαν σήμερα, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, τους εορτασμούς για την 80η επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

Η βρετανική βασιλική οικογένεια εμφανίστηκε στο μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, όπου χαιρέτισε το πλήθος το οποίο είχε συγκεντρωθεί για να ζήσει από κοντά τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Οι εκδηλώσεις, που προβλέπεται να διαρκέσουν τέσσερις ημέρες, ξεκίνησαν με την ανάγνωση αποσπασμάτων από μία ομιλία του πρωθυπουργού Ουίνστον Τσόρτσιλ την 8η Μαΐου του 1945 και μια εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 μελών των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ένδεκα Ουκρανοί στρατιωτικοί, που είχαν προσκληθεί ως ένδειξη συμπαράστασης, παρέλασαν πίσω από τη σημαία τους, όπως και περίπου 50 στρατιώτες του ΝΑΤΟ.

Περιστοιχισμένος από ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο βασιλιάς Κάρολος που λαμβάνει εδώ και 15 μήνες αγωγή για την αντιμετώπιση ενός καρκίνου, χαιρέτισε στη συνέχεια το συγκεντρωμένο πλήθος από το μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ, απ’ όπου παρακολούθησαν την υπερπτήση 23 παλαιότερης γενιάς και πιο σύγχρονων αεροσκαφών και κατόπιν την ακροβατική επίδειξη των Red Arrows.

Ο βασιλιάς, με στρατιωτική περιβολή, παρακολούθησε τις εκδηλώσεις μαζί τη βασίλισσα Καμίλα, τον διάδοχο του θρόνου Ουίλιαμ και τη σύζυγό του Κέιτ, όπως και τα τρία παιδιά τους, τον 11χρονο Τζορτζ, τη 10χρονη Σάρλοτ και τον 7χρονο Λούις.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ήταν επίσης παρών μαζί με περίπου 20 βετεράνους πολέμου.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στα σημεία απ’ όπου θα περνούσε η παρέλαση, με τους δρόμους να έχουν στολιστεί με βρετανικές σημαίες.

Ορισμένοι πέρασαν τη νύχτα στο σημείο, προκειμένου να μη χάσουν στιγμή από αυτή την ιστορική και συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα.

Σε μια ανήσυχη Ευρώπη, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, «η ειρήνη δεν πρέπει να θεωρείται ποτέ δεδομένη» είχε δηλώσει την 9η Απριλίου ο βασιλιάς Κάρολος, ενώπιον του ιταλικού κοινοβουλίου.

Η βασιλική οικογένεια θα συμμετάσχει σε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις έως την Πέμπτη, στον απόηχο της συνέντευξης που παραχώρησε την Παρασκευή στο BBC ο πρίγκιπας Χάρι, με το παλάτι να κάνει γνωστό πως ελπίζει ότι «τίποτα δεν θα εμποδίσει να εορτάσει με ενθουσιασμό αυτήν την πολύτιμη νίκη και αυτές τις θαρραλέες ψυχές (…)».

Την 8η Μαΐου του 1945, από το ίδιο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ, ο βασιλιάς Γεώργιος και η βασίλισσα Ελισάβετ, παρουσία του Ουίστον Τσόρτσιλ, είχαν χαιρετίσει δεκάδες χιλιάδες Λονδρέζους που γιόρταζαν αυτό που ο Τσόρτσιλ είχε αποκαλέσει «ημέρα της νίκης στην Ευρώπη». (Victory in Europe Day, VE Day).

«Έχουμε ένα χρέος ευγνωμοσύνης προς εκείνους που είναι έτοιμοι να κάνουν την υπέρτατη θυσία για τη χώρα μας», υπογράμμισε ο Κιρ Στάρμερ σε ανάρτησή του στο Χ.

We owe a debt of gratitude to those prepared to make the ultimate sacrifice for our country.

That’s why we are giving veterans better access to housing, employment, health and welfare support.

As we celebrate VE Day, we honour all those who have served in our armed forces.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 5, 2025