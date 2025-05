Οι αρχές της επαρχίας της Γης του Πυρός, στη νότια Αργεντινή, κάλεσαν τους κατοίκους της κοινότητας Πουέρτο Αλμάνσα να την εγκαταλείψουν «για προληπτικούς λόγους», καθώς έχει σημάνει συναγερμός για τσουνάμι στην περιοχή, μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Χιλή.

Οι περίπου 100 κάτοικοι του χωριού θα πρέπει «να εκκενώσουν τη ζώνη και να μεταβούν σε ασφαλέστερες περιοχές» με μεγαλύτερο υψόμετρο. Θα πρέπει επίσης να σταματήσουν οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα, αλιευτική ή άλλη, στον Πορθμό Μπιγκλ, μέχρι τις 21.30 (ώρα Ελλάδας) ανέφερε σε ανάρτησή της η τοπική διοίκηση.

Στη γειτονική Χιλή, οι αρχές ζήτησαν να εκκενωθούν τα παράλια της επαρχίας Μαγκαγιάνες, στο νοτιότερο άκρο της χώρας.

Tsunami warning sirens in Puerto Williams, Chile

People are moving to higher ground after 7.4 Earthquake. pic.twitter.com/ImLCnigJzW

— Disasters Daily (@DisastersAndI) May 2, 2025