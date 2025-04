Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αρκετοί άνθρωποι στην πόλη Ουψάλα της ανατολικής Σουηδίας βρέθηκαν με τραύματα που παρέπεμπαν σε πυροβολισμούς, αφού ακούστηκαν δυνατοί κρότοι στην πόλη.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε κλήσεις από πολίτες που είπαν ότι άκουσαν θόρυβο που έμοιαζε με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης.

«Αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν με τραύματα που υποδηλώνουν πυροβολισμούς», ανέφερε η αστυνομία.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

ADMIN POST.

Several people injured in mass shooting in the "Modern Sweden" city of Uppsala.

Police responded to multiple reports of gunfire.

Situation just unfolding. pic.twitter.com/uepaqhCRlo

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) April 29, 2025